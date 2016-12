Lateral do Criciúma, Marlon realiza cirurgia para curar fratura na face

Marlon festejou o sucesso da cirurgia e espera voltar bem em 2017 (Foto: Divulgação / Twitter)

O lateral-esquerdo do Criciúma, Marlon, de 19 anos, realizou na quarta-feira (21), em Cascavel (PR), uma cirurgia para curar de forma definitiva uma fratura na face, que teve durante a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016.

O defensor revelado no próprio Criciúma sofreu a fratura durante a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no estádio Heriberto Hülse, na terceira rodada da competição. Na ocasião, Marlon foi atingido por uma cotovelada de Léo Lima e precisou ser substituído com 21 minutos de jogo.

O diagnóstico mostrou que o lateral-esquerdo teve uma fratura no osso nasal, desviando o osso da esquerda para a direita. Além disso, Marlon sofreu uma redução do osso nasal.

A lesão o afastou dos gramados por seis jogos, mas deixou cicatrizes e o próprio Marlon havia dito durante a temporada faria o procedimento cirúrgico no fim do ano para que não ficasse longe de mais partidas. "Desde a lesão, vinha jogando com dificuldades para respirar. Agora que tive as férias, arrumei tudo", revelou o atleta.

Nas redes sociais, Marlon também festejou a recuperação. “Cirurgia bem sucedida. Fratura resolvida e pronto para voltar em 2017”, declarou o lateral, que deve retomar as atividades em até três semanas.

Marlon participou de 40 partidas pelo Criciúma em 2016, tendo sido titular em 38 delas. Além disso, o lateral foi convocado em algumas ocasiões para a seleção brasileira sub-20, além de ter participado de treinamentos com o time principal do técnico Tite e do sparring da equipe olímpica comandada por Rogério Micale.