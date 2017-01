Criciúma se reapresenta e já inicia concentração para temporada 2017

Dos 25 jogadores que estão no plantel, 23 se reapresentaram | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O plantel de atletas do Criciúma se reapresentou na tarde desta quarta-feira (4), no Centro de Treinamentos do clube, visando o início da temporada 2017. E, logo de cara, todos ficarão concentrados no CT até a estreia no ano contra o Fluminense, no próximo dia 24, às 20h, pela Copa da Primeira Liga.

No total, 23 jogadores compareceram à apresentação, faltando apenas o atacante Pimentinha, contratado junto ao Sampaio Corrêa, que teve problemas no voo e só chegou no período noturno, e o volante Ruan, que deve chegar na quinta-feira (5).

Entre as novidades na reapresentação estavam o lateral-direito Maicon Silva, que foi emprestado pelo Londrina até o fim do ano e irá para a segunda passagem pelo clube catarinense (a primeira foi entre 2014 e 2015). Além dele, os atacantes Maurinho e Kalil retornaram de empréstimo do Jeonnam Dragons (Coreia do Sul) e Albirex Niigata (Japão), respectivamente. O zagueiro Nino e os meio-campistas Lucas e Carlos Eduardo foram promovidos da base e treinam junto dos profissionais.

O técnico Deivid, que assumiu o comando da equipe recentemente, conversou com os atletas no auditório do CT e, em seguida, orientou a primeira atividade. Ele teve ao lado o auxiliar Rafael Bahia e o preparador físico Daniel Félix, outros novos contratados.

“Nessa primeira conversa com os jogadores, eles saíram muito motivados. O Deivid tem um pensamento muito forte de vencer e isso bota confiança nos jogadores e na diretoria”, afirmou o gerente de futebol do clube, Emerson Almeida.

De acordo com o dirigente, o Criciúma negocia ainda a realização de dois amistosos ou jogos-treino, que poderão realizados na próxima semana.

Reforços

Oficialmente, o Tigre confirmou apenas dois reforços: Pimentinha e Maicon Silva. Almeida ressaltou que a pretensão do clube é conseguir mais três ou quatro contratações para o princípio da temporada. Segundo o dirigente, o número estabelecido se deu pela quantidade de atletas que permaneceram da temporada passada.

“Vamos com calma. Estamos trabalhando frequentemente. Não paramos de manter contatos, até mesmo com a comissão técnica. Temos muitas opções, mais de 120 atletas mapeados, mas precisamos ter calma para buscar um reforço pontual”, declarou Almeida.

De acordo com o dirigente, dois meias e um atacante são prioridades para o elenco. “Precisamos de meias rodados e com experiência”, revelou o gerente de futebol.

O plantel do Criciúma está composto até o momento desta maneira:

Goleiros: Luiz, Edson e Ronaldo Zilio;

Zagueiros: Raphael Silva, Diego Giaretta, Ferron, Ianson e Nino;

Laterais: Maicon Silva e Marlon;

Volantes: Barreto, Douglas Moreira, Ricardinho, Ruan e Lucas;

Meias: Alex Maranhão, Carlos Eduardo e João Henrique;

Atacantes: Jheimy, Adalgiso Pitbull, Andrew, Hélio Paraíba, Kalil, Pimentinha e Maurinho;