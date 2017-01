Criciúma acerta retorno do meia Caíque Valdívia por empréstimo junto ao Cruzeiro

O atleta vestiu a camisa do clube em 2016, também por empréstimo | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O Criciúma acertou nesta segunda-feira (9) o retorno, por empréstimo, do meia Caíque Valdívia, de 24 anos, que pertence ao Cruzeiro. O atleta vestiu a camisa do Tigre em 2016, também emprestado pela equipe celeste.

No novo acordo entre os dois clubes, Caíque ficará por empréstimo de um ano no time catarinense. Em contrapartida, o Criciúma encaminhará à Raposa o meio-campista Eduardo, de 20 anos, que estava nas categorias de base, e ficará em Belo Horizonte também por uma temporada. Ele é irmão do lateral-direito Ezequiel, que já havia sido negociado pelo Tigre com a equipe de Minas Gerais.

Caíque Valdívia foi revelado pelo ASA-AL e desde 2015 é jogador do Cruzeiro. Em Minas Gerais, porém, nunca teve grandes oportunidades e passou as últimas temporadas sendo emprestado a clubes como Paysandu, Náutico e o próprio Criciúma.

Em Santa Catarina, o meia participou de 21 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B de 2016, anotando um gol. Caíque é o terceiro reforço confirmado pelo clube para a temporada. Antes dele, o lateral Maicon Silva e o atacante Pimentinha haviam sido oficializados pelo Criciúma.

Jogo-treino confirmado

Antes da estreia na temporada no dia 24, diante do Fluminense, pela Copa da Primeira Liga, o Tigre, sob o comando de Deivid, realizará um jogo-treino no dia 18, diante do Caxias (RS). O confronto terá início às 16h, no centro de treinamentos do clube.

Este é o primeiro jogo-treino confirmado pela direção, que pretende ter até dois compromissos antes da estreia na temporada. Além da Copa da Primeira Liga, o Criciúma terá pela frente na temporada o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.