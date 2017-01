Apresentado no Criciúma, Pimentinha espera devolver boas atuações quando adversário

Pimentinha foi o segundo reforço apresentado oficialmente pelo Tigre | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O atacante Pimentinha, de 29 anos, foi apresentado oficialmente como reforço do Criciúma para a temporada 2017 na tarde desta terça-feira (17), no Centro de Treinamentos do Tigre. Antes dele, o clube já havia apresentado o lateral-direito Maicon Silva e a expectativa é que o ponta direita Caio Rangel vista a camisa tricolor de forma oficial nos próximos dias.

Emprestado pelo Sampaio Corrêa por um ano, Pimentinha espera repetir em Santa Catarina as atuações apresentadas no time maranhense, onde chegou a chamar a atenção pelos dribles em velocidade. “Fiz alguns bons jogos contra o Criciúma quando estava no Sampaio, mas agora vou defender as cores do Tigre. Pretendo fazer aqui o que fiz quando jogava contra”, afirmou o atleta em entrevista coletiva realizada no CT do clube

O atacante, que atua normalmente na ponta direita, vem treinando entre os titulares do técnico Deivid. Pimentinha declarou que pretende manter as características que demonstrava quando estava no Sampaio: dribles, velocidade e atrevimento dentro de campo.

O novo contratado do Criciúma avaliou como boa a transferência e rasgou elogios a estrutura do Tigre. “Estou em um clube com essa estrutura e com uma comissão técnica que me deu todo o apoio. Estou bem confortável e focado aqui. Agora é esperar a estreia para fazer bons jogos”, projetou Pimentinha.

Em 2016, somando todas as competições, o atacante, que atua normalmente pela ponta-direita, fez 43 jogos (30 como titular) e marcou sete gols. Além do Sampaio Corrêa, Pimentinha já havia vestido as camisas de Moto Club e São Caetano, além de ter tido uma rápida passagem pelo Botafogo, onde sequer entrou em campo.

Jogo treino e Campeonato Catarinense

Antes da estreia na temporada diante do Fluminense no próximo dia 24, pela Copa da Primeira Liga, o Criciúma fará na quarta (18) o primeiro (e, a princípio, único) jogo treino do ano. O adversário será o Caxias (RS), no CT do clube, em Santa Catarina. O duelo será aberto apenas para a imprensa e tem início previsto para às 16h.

Ainda envolvendo o Criciúma, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) antecipou o primeiro jogo do Tigre no estadual. A partida diante do Avaí, que aconteceria no estádio Heriberto Hülse no dia 29, às 19h30, foi transferido para o dia anterior, às 17h, no mesmo local. Sendo assim, o clássico será marcado como a partida de abertura da temporada 2017 do Campeonato Catarinense.