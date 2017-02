Atacante Jheimy quebra jejum e Criciúma bate Joinville pelo placar mínimo

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSE 2017, REALIZADA NO ESTÁDIO HERIBERTO HÜLSE

Após sete jogos sem marcar, Jheimy quebrou a série negativa sem gols e marcou o da vitória do Criciúma no clássico diante do Joinville, na tarde deste domingo (6), no estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense. O camisa 9 do Tigre vinha sendo cobrado nas rodadas anteriores pelos gols perdidos, mas se redimiu com o tento anotado no confronto disputado em Criciúma.

Foi a segunda vitória consecutiva do time comandado por Deivid, que chega aos seis pontos na competição. O Tigre agora embarca para dois jogos seguidos fora de casa: contra o Inter, em Lages, na quinta-feira (9), e contra o Figueirense, em Florianópolis, no domingo (12).

O Joinville, em contrapartida, faz dois jogos em casa: Metropolitano, na quarta (8), e Avaí, no domingo. Porém, a situação do JEC é mais complicada. Em três rodadas, a equipe do técnico Fabinho Santos acumulou dois empates e uma derrota, seguindo sem vitórias na temporada 2017.

Primeiro tempo aberto

O calor de mais de 35ºC atrapalhou o andamento da partida, que seguiu num ritmo mais lento e moderado e também atrapalhou o técnico Fabinho Santos, que precisou sacar o atacante Ciro ainda na primeira etapa por ter se sentido mal. Apesar disso, o JEC conseguiu criar a primeira chance com Alex Ruan, que finalizou de direita e assustou o goleiro Luiz.

Aos 18 minutos, o JEC voltou ao ataque com Fernandinho. O lateral arrancou pelo meio e enfiou para Fabinho Alves, que penetrou no meio da defesa criciumense, gingou para cima de Diego Giaretta, mas, sem ângulo, finalizou para fora. Cinco minutos depois, Fernandinho apareceu novamente e arriscou de fora da área, assustando Luiz.

Num lance fortuito, porém, o Criciúma acabou abrindo o placar aos 28 minutos. Diego Giaretta arriscou de fora da área, a bola desviou em Roberto e caiu nos pés de Jheimy, que cara a cara com Jhonatan não desperdiçou e marcou o primeiro gol da partida. Foi o primeiro do centroavante após sete jogos, sendo o primeiro no ano.

Após a parada técnica, aos 30 minutos, o Joinville voltou a atacar. Fabinho Alves foi lançado nas costas de Marlon pelo flanco direito e tentou tocar na saída de Luiz. O goleiro criciumense abafou bem o ataque. Na sequência do lance, o JEC reclamou de pênalti de Marlon em cima de Marlyson.

Antes do intervalo, ainda deu tempo de Jhonatan evitar o segundo gol do Criciúma. Douglas Moreira finalizou da entrada da área, a bola desviou e quase encobriu o goleiro do Joinville, que fez bela defesa.

JEC cresce, mas não empata

Fabinho Santos mexeu no intervalo e colocou em campo Breno no lugar de Alex Ruan. Além disso, adiantou as linhas e complicou a saída de bola do Criciúma. Em uma dessas jogadas de marcação pressão, aos 5 minutos, Barreto perdeu a bola na intermediária e Lúcio Flávio quase marcou, sendo parado por Luiz, que fez importante intervenção.

Aos 10 minutos, Lúcio Flávio teve nova oportunidade ao finalizar da entrada da grande área. Luiz novamente defendeu.

Mais tarde, aos 24, foi a vez do Criciúma atacar com Maicon Silva. O lateral aproveitou corte mal feito e atirou rasteiro. Max, na frente do gol, esticou a perna para cortar antes de a bola entrar. Aos 35, o estreante Caio Rangel também teve chance ao finalizar colocado de pé direito, na quina da grande área pelo lado esquerdo. A bola foi para fora.

Apesar da pressão do JEC, a última grande chance da partida foi de Jheimy. Em veloz contra-ataque, ele saiu na frente de Jhonatan pelo lado direito e bateu cruzado. A bola passou perto do gol, deixando o 1 a 0 como placar definitivo da partida.