Com gols no segundo tempo, Inter e Criciúma empatam em Lages

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSE, DISPUTADA NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JUNIOR, EM LAGES (SC)

Fechando a 4ª rodada do Campeonato Catarinense, Inter de Lages e Criciúma empataram por 1 a 1, no estádio Vidal Ramos Júnior, na Serra Catarinense, na noite desta quinta-feira (9). Os dois ataques criaram chances e até balançaram as redes, mas ninguém conseguiu sair com a vitória.

O Tigre, apesar de não ter vencido, significa um avanço na tabela de classificação. Com sete pontos, a equipe comandada por Deivid ultrapassou a Chapecoense e fica em segundo lugar, cinco atrás do líder Avaí. Na próxima rodada, terá o Figueirense pela frente, no domingo, na capital do estado, a partir das 19h30.

Já o Inter encerra a rodada perdendo três colocações. O Leão Baio é o vice lanterna, com quatro pontos. No domingo, às 17h, recebe o Atlético Tubarão, lanterna do estadual.

Primeiro tempo aberto, mas sem gols

Precisando da vitória, os dois times tentaram propor o jogo desde o princípio e, por isso, tivemos chances claras para os dois lados. As primeiras foram do Criciúma, começando com Pitbul, aos oito minutos. Ele tabelou com Jheimy e ficou na frente de Neto Volpi, mas ao tentar deslocar o goleiro, mandou para fora. Dois minutos depois, foi a vez de Pimentinha invadir a área pela direita e acertar a trave do arqueiro adversário.

No lado do Inter de Lages, as principais chegadas foram através de chutes de fora da área de Luizinho. No primeiro, aos 13 minutos, Luiz caiu para fazer a defesa no centro do gol. Já os 41 minutos, ele recebeu pela direita, fintou Marlon e bateu colocado de canhota, parando em Luiz, que espalmou pela linha de fundo.

A etapa inicial ainda terminou com um lance preocupante. Em disputa pelo alto, o zagueiro Fernando Belém se chocou com Maicon Silva e Raphael Silva e foi retirado do estádio de ambulância com suspeita de fratura de nariz.

Segundo tempo cresce em emoção

Na volta do intervalo, as duas equipes fizeram alterações. No Criciúma, Caíque ingressou na vaga de Pimentinha, modificando o desenho do meio-campo. Deivid deslocou Douglas Moreira para a extrema direita, deixando Caíque e Alex Maranhão formando tripé com Barreto. Já no Inter, Victor entrou na vaga do contundido Fernando Belém.

A mexida do Criciúma pareceu ter surtido efeito e o Tigre preencheu mais o meio-campo. Com 5 minutos, quase abriu o placar com o zagueiro Diego Giaretta, que finalizou de canhota do meio da rua e foi parado por Neto Volpi, que fez importante defesa.

Cinco minutos depois, o Inter criou grande chance com Enercino. Em rápido contra-ataque, Parrudo driblou Barreto e finalizou de direita da entrada da área. Luiz fez bela defesa. No rebote, o meia chegou sozinho, com a trave aberta, e finalizou para fora.

Um minuto depois, não houve perdão do ataque lageano. Luizinho cruzou da direita, a zaga criciumense não afastou e Parrudo, cara-a-cara com Luiz, deslocou o goleiro criciumense e abriu o marcador no Vidal Ramos Júnior.

Aos 24 minutos, a zaga do Criciúma voltou a dar espaços. Todos os defensores saíram e somente Giaretta ficou, dando condições para Paulo Henrique, que ficou frente a frente com o goleiro Luiz. Ao tentar encobri-lo, jogou para fora.

A grande chance de o Criciúma empatar saiu com Hélio Paraíba, que entrou na vaga de Alex Maranhão. Ele recebeu cruzamento da esquerda efetuado por Marlon, mas, na marca penal, conseguiu mandar para fora.

Cinco minutos depois, veio o empate pelo alto. Caíque cobrou escanteio na área e Diego Giaretta subiu sozinho para cabecear para as redes. Foi o segundo gol do zagueiro no estadual.

Após o tento, o Tigre cresceu e quase virou com Jheimy, que acertou a trave aos 40 minutos, aproveitando cruzamento de Marlon na esquerda. Aos 42, Caio Rangel teve sua chance, mas atirou para fora após cruzamento da direita de Maicon Silva.

No fim da partida, Maicon cometeu um erro que quase comprometeu a atuação carvoeira. Com a bola dominada no campo de ataque, ele recuou errado e deixou Paulo Henrique frente a frente com Luiz. Diego Giaretta acabou cometendo a falta antes que ele entrasse na área e acabou sendo expulso. Após muita confusão, com pedido de pênalti inclusive, Marcos Paraná cobrou a falta e acertou o travessão. Héber Roberto Lopes encerrou a partida após esse lance, mantendo o 1 a 1 em Lages.