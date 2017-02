Criciúma derrota Santo André pelo placar mínimo e avança na Copa do Brasil

Na tarde desta quinta-feira (16), o Santo André recebeu o Criciúma no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, pela Copa do Brasil. A partida foi bastante disputada e os dois goleiros foram destaque do jogo. No fim do segundo tempo, Alex Maranhão fez o único gol da partida, dando a vitória para o Tigre, que avançava de fase mesmo com o empate.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Criciúma enfrenta o Altos do Piauí, que venceu o CRB por 2 a 0. Esta será a primeira participação do time piauiense na competição nacional. Os dois times esperam a confirmação da tabela da próxima rodada para saber o dia e horário do confronto.

Primeiro tempo disputado e sem gols

Logo no começo do primeiro tempo, o Santo André já chegou com perigo e quase abriu o placar. Após vacilo de Barreto, Deivid tentou aproveitar, mas o goleiro Luiz conseguiu fazer a defesa. O Criciúma, não chegava com tanto perigo e, aos 17 minutos, Deivid teve outra oportunidade, mas desperdiçou.

O Tigre começou a crescer no jogo e, aos 34 minutos, Marlon arriscou um chute de longe que passou perto. No final da primeira etapa, o goleiro Zé Carlos salvou a equipe da casa após boa jogada de Caio Rangel dentro da área. As equipes foram para o vestiário com o 0 a 0 no placar.

Alex Maranhão marca gol da vitória

O Santo André voltou com tudo para a segunda etapa e logo aos quatro minutos já tinha chegado duas vezes com perigo. O Tigre tentou reagir com Raphael Silva, que desviou a bola após cobrança de falta, mas a bola passou sobre a trave.

Aos 12 minutos, Luiz salvou mais uma quando Reniê mandou uma pancada e o goleiro conseguiu fazer uma bela defesa. Os dois times chegavam com perigo até que, aos 38', Alex Maranhão abriu o placar para o Criciúma. O meia recebeu na intermediária, avançou e acertou um belo chute rasteiro, sem chances para Zé Carlos. O Santo André até tentou em mais duas oportunidades, mas o Tigre administrou o resultado e garantiu a vaga para a próxima fase.