Com desconforto muscular, Alex Maranhão desfalca Criciúma diante do Metropolitano

Atleta sentiu desconforto muscular e foi vetado por Deivid | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Antes da viagem para Blumenau, onde enfrenta o Metropolitano, no estádio do Sesi, no sábado (15), o técnico Deivid ganhou um desfalque importante para montar a formação inicial do Criciúma: Alex Maranhão. Com um desconforto muscular, o meia foi vetado para o confronto que será disputado às 16h, válido pela penúltima rodada do returno do Campeonato Catarinense.

Deivid confirmou que Caíque será o substituto de Maranhão. Para o treinador, apesar de cumprirem a mesma função, eles possuem características e qualidades diferentes. “A gente ganha em técnica, de ter a bola e valoriza-la, e com o Maranhão, ganhamos em bola parada e amplitude. Maranhão é mais agudo e o Caíque é mais cadenciado”, analisou Deivid, em entrevista coletiva realizada no CT do Tigre na manhã desta sexta-feira (14).

Maranhão é o segundo desfalque confirmado para o jogo. Além dele, o zagueiro Diego Giaretta não joga, já que foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Tubarão, na última rodada. Nino será o substituto na defesa.

“O grupo está entendendo a importância do jogo. Temos de fazer a nossa parte. Independente do que vá acontecer em Chapecoense x Joinville, temos dois jogos e fazer seis pontos”, salientou o técnico.

Uma das novidades da lista de relacionados é o lateral-direito Maicon Silva. Titular no começo do ano, o atleta de 28 anos não joga desde fevereiro devido a um problema muscular. Ele deve iniciar o jogo no banco de reservas.

Terceiro colocado do returno, com 14 pontos, o Criciúma dá os últimos respiros no estadual. Seis pontos atrás da líder Chapecoense, o Tigre precisa vencer nas duas rodadas e ainda torcer por tropeços do time do Oeste e também do Joinville, que vem na segunda posição.

Atletas relacionados:

Goleiros: Edson e Luiz

Laterais: Diogo Mateus, Maicon Silva e Marlon

Zagueiros: Christian, Nino e Raphael Silva

Volantes: Barreto, Carlos Eduardo, Douglas Moreira, Jean Mangabeira e Ricardinho

Meias: Caíque e João Henrique

Atacantes: Andrew, Caio Rangel, Jheimy, Kalil e Pitbull