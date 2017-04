Presidente e prefeito de Criciúma lamentam torcedores que ironizaram tragédia da Chape

Presidente do Tigre prometeu punição e reafirmou que essa parte da torcida 'não representa' o clube (Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma EC)

Uma lamentável cena foi registrada no Heriberto Hülse neste domingo (23), após a vitória do Criciúma contra a Chapecoense por 1 a 0, pela última rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense. Em um vídeo gravado no estádio, a torcida do Criciúma ironiza e provoca a Chape, cantando "ão, ão, ão, abastece o avião", em referência à tragédia aérea envolvendo o avião da Chapecoense em novembro de 2016, que vitimou 71 pessoas.



O presidente do Criciúma, Jaime Dal Farra falou ao Timeline Gaúcha nesta segunda-feira (24) e repudiou o ato de parte da sua torcida."A gente não compactua com isso. Foi uma tragédia muito grande para a Chapecoense. O respeito tem que haver. Alguns jogadores jogaram aqui como Cléber Santana. A gente lamenta. A grande torcida do Criciúma lamenta", afirmou.



"É uma torcida apaixonada, somos mais de 1 milhão de torcedores, mas não passa de dez ou quinze torcedores que não representam o verdadeiro torcedor do Criciúma. O que for preciso fazer, vamos fazer", disse o mandatário.

Em 28 de novembro de 2016, a aeronave que levava o elenco do clube de Chapecó para a Colômbia, onde o time disputaria a final da Copa Sul-Americana, caiu por falta de combustível. Ao todo, 71 pessoas morreram (19 jogadores, 20 jornalistas, 14 integrantes da comissão técnica, nove dirigentes, dois convidados e sete tripulantes).

O presidente também mostrou-se chateado pela forma com que a pequena parte dos torcedores do Criciúma prejudicou o clube diante do cenário nacional. "Isso fere a imagem do clube. Uma imagem do torcedor que é considerado fanático, ordeiro e que faz uma festa muito grande no estádio", afirmou Jaime.



Além disso, dal Farra disse que as filmagens ocorrida no jogo já estão com a justiça e que publicaram uma nota oficial sobre o caso. "Temos 28 câmeras e está tudo com o jurídico para a gente não cometer injustiças. (...) Vamos colocar uma nota no site e fazer algo preventivo para evitar que se repita no futuro, com os nossos seguranças. Queremos coibir isso", finalizou.

Prefeito de Criciúma também se manifesta

O prefeito Clésio Salvaro criticou a atitude dos torcedores que aparecem nas imagens e lamentou desperdício de abraçar o clube alviverde.

"Quero me dirigir a toda a torcida da Chape, ao povo de Chapecó, e pedir desculpa. Esse não é o povo de Criciúma. O povo é outro. Aquilo ali é meia dúzia de torcedores revoltados, fracos e covardes. Era uma grande oportunidade de aplaudir e abraçar a nossa querida Chapecoense, mas não o fizeram. Lamentável. "Ão, ão, ão, vamos abastecer o avião"? Não. Somos todos irmãos", disse o prefeito.