Meia-atacante Alisson Farias é apresentado como novo reforço pelo Criciúma

Alisson Farias vem por empréstimo do Internacional | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Com nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e já disponível para estrear pelo Criciúma, Alisson Farias vestiu a camisa do time catarinense pela primeira vez na tarde desta terça-feira (27), no Centro de Treinamentos do Tigre. O meia-atacante de 21 anos, que já treina com o elenco desde a última semana, chega por empréstimo do Internacional até o término da temporada.

“Empolguei muito em vir para cá, inclusive, alguns amigos me falaram que é muito bom. Cheguei aqui e aprovei, com uma grande estrutura e é um grande clube”, afirmou Alisson, em entrevista coletiva.

Como destacado pelo preparador físico Luciano Ilha no dia anterior, o meia-atacante já está apto fisicamente e poderá ser relacionado pelo técnico Luís Carlos Winck no jogo de sexta (30), no Olímpico (GO), diante do Vila Nova, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 20h30. “Gosto de jogar pelo lado de campo, mas posso atuar também pelo meio. Gosto de partir para cima no um contra um, finalizar para o gol e sou rápido”, acrescentou o atleta.

Tido como revelação no Internacional e consagrado por passagens pelas seleções de base do Brasil, Alisson Farias ainda não vingou entre os profissionais. Mais recentemente, esteve emprestado ao Estoril, de Portugal, mas fez apenas 13 jogos, marcou dois gols e retornou ao país antes do término do contrato. Apesar disso, o atleta considerou positiva a experiência na Europa. “Acho que aprendi bastante na questão tática. Lá isso é muito cobrado e é preciso jogar sem a bola. Aprendi muito lá, já que o jogo é muito mais intenso”, contou.

Além de Alisson Farias, está regularizado o lateral-esquerdo Márcio Goiano, que chegou do Caxias e veio a pedido de Winck. Entretanto, o defensor ainda não deverá estrear, já que precisa aprimorar a parte física.

A cinco jogos sem perder e com três vitórias consecutivas, o Criciúma ocupa a 10ª colocação, com 14 pontos e parte agora para dois compromissos consecutivos como visitante. Além da partida diante do Vila Nova, em Goiânia, o Tigre terá o Internacional pela frente, em Porto Alegre, na rodada seguinte.