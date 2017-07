Criciúma e Paysandu ficam no empate em Santa Catarina e marcam passo na tabela da B

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 13ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO HERIBERTO HÜLSE, EM CRICIÚMA (SC)

ÁRBITRO: ARBITRAGEM DE RODRIGO GUARIZO FERREIRA DO AMARAL – SP | CARTÕES AMARELOS PARA DIOGO MATEUS, RAPHAEL SILVA, BARRETO E SILVINHO (C), EMERSON, PERI, BERGSON (P)

Em jogo quase caracterizado por defesa-ataque, Criciúma e Paysandu empataram pelo placar de 1 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, disputado na noite desta terça-feira (11). Os catarinenses, jogando em casa e invictos há sete rodadas, partiram para o ataque desde o princípio, enquanto os paraenses, sem vencer há oito jogos, se resguardavam mais e buscavam os contra-ataques.

O empate mantém o Tigre na 12ª colocação, com 17 pontos. Nas últimas oito rodadas, o time comandado por Luís Carlos Winck acumula quatro vitórias e quatro empates e tentará manter a série invicta na sexta-feira (14), novamente em casa, desta vez diante do Goiás.

Já o Papão ainda não venceu sob o comando de Marquinhos Santos e entrou na zona de rebaixamento. O time paraense soma 14 pontos e não vence desde a 4ª rodada. Na próxima rodada, nova partida como visitante, dessa vez contra o Vila Nova, em Goiás.

Primeiro tempo sem emoções

A etapa inicial no Heriberto Hülse começou com um desenho bem claro: o Paysandu recuava as linhas e se defendia como podia, enquanto o Criciúma ia para o ataque. Entretanto, o time da casa não conseguia encontrar forma para furar o bloqueio paraense e o jogo não ganhou emoção.

A primeira chegada acabou sendo do Paysandu, aos 4 minutos, com Bergson. Ele tabelou com Magno e arriscou de longe. A bola foi sem força e Luiz agarrou com facilidade.

Com o passar do tempo, as chances foram se esvaindo e os erros aumentando. A oportunidade seguinte foi registrada apenas aos 39 minutos, com Diogo Mateus. O lateral-direito do Criciúma avançou pela intermediária e arriscou de canhota, mas a bola subiu e foi para fora. Dois minutos depois, Alisson Farias tentou arrematar de fora da área, mas a bola desviou em Fernando Lombardi e saiu.

A última chance da etapa inicial foi aos 45 minutos. O centroavante Lucão tentou emendar uma finalização de bicicleta, mas o desajeitado chute saiu sem força e Emerson segurou com tranquilidade.

Bergson e Giaretta definem o placar

A etapa final começou com o Criciúma disposto a partir para o ataque. Com menos de um minuto, Alisson Farias driblou três marcadores pelo lado esquerdo e, antes do passe, foi desarmado por Fernando Lombardi, que colocou para escanteio antes da ação do criciumense.

Aos seis minutos, o Paysandu tirou o primeiro zero do marcador. Depois de cobrança de escanteio, a zaga do Criciúma se atrapalhou para afastar e deixou a bola com Ayrton. O lateral paraense cruzou no segundo poste para Fernando Lombardi, que cabeceou na pequena área e encontrou Bergson. Sozinho e em posição legal, o centroavante do Papão deslocou Luiz e abriu o marcador.

O time visitante voltou a incomodar aos 16 minutos. Jhonnatan recebeu livre na entrada da área e finalizou colocado, a esquerda de Luiz.

Precisando do resultado, o técnico Luís Carlos Winck precisou usar o banco e apostou em Alex Maranhão e Jocinei, que entraram nas vagas de Douglas Moreira e Jonatan Lima, respectivamente.

Com os dois em campo, o Tigre passou a apostar em cruzamentos. E foi em um desses levantamentos que veio o empate. Aos 31 minutos, Maranhão cobrou escanteio, Edson Borges desviou no primeiro poste e a bola bateu nas costas de Diego Giaretta. Mesmo sem querer, a bola saiu do alcance de Emerson e morreu no fundo das redes.

A virada quase veio aos 39, com Silvinho. O atacante criciumense recebeu cruzamento à meia-altura de Alex Maranhão e, sozinho no segundo poste, cabeceou para fora.

Aos 44 minutos, o Paysandu perdeu o goleiro Emerson. Após disputa no alto com Lucão e Lombardi, o arqueiro paraense ficou caído com dores no ombro e, depois de quase cinco minutos de atendimento, precisou ser substituído por Marcão. Como o atendimento invadiu o período de acréscimos, o árbitro Rodrigo Guarizo adicionou dez minutos ao jogo.

Mesmo com a pressão do Criciúma, a última chance da partida foi do Paysandu. Primeiro, Fábio Matos arrematou para a defesa de Luiz. Na volta, Bergson finalizou para fora.