Autor do gol do Criciúma, Diego Giaretta valoriza empate: "Importante é somar pontos"

Foto: Caio Marcelo/Criciúma

Em jogo retrancado, Criciúma e Paysandu empataram com o placar de 1 a 1, na noite desta terça-feira (11), no Estádio Heriberto Hulse. A partida era válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e com o empate o Criciúma chega aos 17 pontos.

A partida teve 10 minutos de acréscimo, devido a um grande tempo de parada no jogo, para atendimento do goleiro do Paysandu. Em entrevista coletiva, após a partida, Diego Giaretta falou sobre o duelo e nas pretensões do time no campeonato.

“Sabemos que a série B é muito difícil né, e fomos supreendidos com o gol. Não era o que queríamos, mas eles tem qualidade, para tirar o prejuízo, o empate ta de bom tamanho. Foi um jogo bom, queríamos a vitória, mas não veio.”

A partida ficou marcada pelo time do Paysandu ter segurado o jogo. Quando perguntado sobre a cera feita pelo adversário, Giaretta respondeu: “Eles fizeram o que podiam, que foi esfriar o jogo, mas isso é normal, a gente pressiona o juiz, mas sabemos que a série B é assim.”

O atleta falou também sobre o objetivo da equipe. Ele falou quais eram os projetos no começo do campeonato e nas mudanças de planos que foram necessárias.

“Começamos o campeonato com muita esperança e projetos e infelizmente nossa realidade não estava condizendo, foram três derrotas e aí muda, você pensa em subir e daqui a pouco tem que pensar em permanecer na série B. Tivemos que mudar a chave, pensar devagar, pensar em sair da situação desconfortável, e agora estamos no meio da tabela. Vamos começar a pensar em G-4 quando estivermos perto dos primeiros, uma vitória hoje nos colocaria lá em cima, mas nem tudo é como a gente quer. O importante é somar pontos, é muito cedo falar que vamos subir, vamos pensar jogo após jogo.”

Para encerrar a coletiva, Giaretta falou sobre o próximo confronto. “Diferente do jogo de hoje, vamos procurar jogar um primeiro tempo melhor. Na sexta feira temos que ter o mesmo espirito de vencer, pra tentar sair com os três pontos.”