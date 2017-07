Winck perde três jogadores por suspensão no Criciúma para duelo contra o Goiás

O técnico criciumense terá mais um treinamento para montar a equipe | Foto: Caio Marcelo/Criciúma E.C.

O técnico Luís Carlos Winck vai precisar quebrar a cabeça para montar a formação inicial do Criciúma para o jogo de sexta-feira (14), diante do Goiás, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante do time catarinense perdeu Diogo Mateus, Barreto e Silvinho, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo e, em função disso, estarão indisponíveis para o confronto que será realizado no estádio Heriberto Hülse.

Na lateral-direita e na primeira linha de meio-campo, Winck parece não ter muitas dúvidas sobre quem escalar. Na defesa, Maicon Silva deve ingressar na vaga de Diogo Mateus, podendo fazer seu segundo jogo na Série B – o outro havia sido na 7ª rodada, diante do Figueirense. Já na faixa central, Jocinei deve entrar no lugar de Barreto.

A dúvida maior é no ataque. Titular da posição, Caio Rangel ainda não teve o contrato de renovação de empréstimo registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, segue como dúvida. Se isso acontecer nesta quinta-feira (13), poderá jogar. Caso contrário, seguirá fora, Alisson Farías será mantido na formação inicial e Fabinho Alves deverá ganhar a vaga de Silvinho.

“Claro que aumenta a dificuldade para alcançar a sintonia tática. Mudando dois ou três por jogo, modifica bastante. O campeonato é dificílimo. Não é fácil se manter lá em cima, não é fácil chegar. Nós estamos trabalhando e houve uma melhora muito grande. Isso que tem de ser salientado”, comentou Winck.

No primeiro treinamento pré-jogo, o treinador não deu pistas da formação, já que o treino no CT foi apenas regenerativo. Na quinta, a partir das 15h30, Winck comanda a última atividade, no estádio Heriberto Hülse.

Novidade na lateral

Em compensação, o treinador criciumense terá uma novidade na lateral-esquerda: Márcio Goiano, de 32 anos. O defensor contratado junto ao Caxias já vinha treinando há três semanas e foi relacionado no empate por 1 a 1 diante do Paysandu, na terça (11), mas somente nesta quarta (12) ele foi apresentado de forma oficial.

“Já estou há quase 15 dias fazendo a parte física e agora estou sendo relacionado. Estou muito feliz e, quando tiver oportunidade, espero aproveitar da melhor maneira possível”, afirmou Goiano, durante a entrevista coletiva de apresentação.

Criciúma e Goiás se enfrentam na sexta-feira, no estádio Heriberto Hülse, a partir das 21h30.