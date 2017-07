Criciúma vence Goiás em casa para confirmar boa fase e se aproximar do G-4 da Série B

A chegada do técnico Luiz Carlos Winck realmente trouxe muitas mudanças para o Criciúma na Série B. Desde sua chegada o clube catarinense sofreu apenas uma derrota e transformou uma campanha que até então era patética em uma reação espetacular que nesta noite de sexta-feira (14) chegou a nove jogos de invencibilidade. A vítima da vez foi o Goiás.

As duas equipes entraram em campo com o mesmo número de pontos, porém em situações opostas, enquanto o Tigre vinha de uma sequência boa de resultados, a equipe de Goiânia vinha em queda livre, com apenas três pontos somados nos últimos 12 disputados. A partida foi equilibrada, com a primeira etapa mais aberta, depois do gol do Criciúma no começo do segundo tempo, as chances de gols ficaram escassas para ambos os lados.

O Tigre chega a 20 pontos e sobe para a sétima posição, podendo fechar a rodada com apenas três pontos de diferença para o quarto colocado, que hoje é o Vila Nova. O Goiás, por sua vez, somou sua quarta derrota em cinco jogos e já é o 12º colocado com 17 pontos, três a mais que Paysandu, primeira equipe dentro do Z4.

Luis salva o Criciúma e a trave o Goiás

Criciúma e Goiás travaram um primeiro tempo equilibrado e buscando o gol toda hora, apesar disso as chances reais de gols demoraram a acontecer. Aos 30 minutos, quem assustou foi o Goiás após Tiago Luis fazer levantamento na bola parada, Matheus Ferraz de cabeça obrigou Luiz a fazer grande defesa. Seis minutos mais tarde Carlos Eduardo após assistência de Andrezinho, obrigou o goleiro do Tigre a salvar sua equipe novamente.

O Criciúma respondeu aos 42 minutos com Alisson Farias, o meia que pertence ao Internacional pegou um chute de primeira, sem chances para o goleiro Marcelo Rangel, mas a bola explodiu na trave. Três minutos mais tarde a trave novamente salvou o Goiás após um chute de fora da área de Jocinei.

Brilha a estrela de Luiz Carlos Winck e Adalgiso Pitbull muda a partida

A segunda etapa começou com uma importante mudança na equipe do Criciúma, o técnico Winck sacou o meia Douglas e colocou o atacante Adalgisio Pitbull. A mudança melhorou e deu mais ofensividade a equipe da casa que quase abriu o placar logo no primeiro minuto justamente com Pitbull.

Aos nove minutos, saiu o gol da partida, após Alex Maranhão cobrar falta, Diego Giaretta desviou a bola com o ombro e abriu o placar. Dois minutos mais tarde a equipe de Goiânia quase empatou com Carlos Eduardo. Depois disso apesar da correria, não houve chances reais de gol, o Goiás tentou pressionar a equipe da casa que bem postada soube se defender sem risco e desperdiçar alguns contra ataque.

As duas equipes não terão muito tempo para descansar, já na terça feira voltam a entrar em campo pela Série B, o Tigre viaja até o interior de Minas Gerais para encarar o Boa, enquanto o Goiás busca a reabilitação em casa contra o Londrina, a partida será realizada sem a presença de público.