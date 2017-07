Suspenso, goleiro Luiz desfalca Criciúma contra Boa Esporte

Capitão do Tigre recebeu terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás | Foto: Divulgação/Criciúma EC

Após vencer o Goiás por 1 a 0, o Criciúma iniciou neste sábado (15) a preparação para enfrentar o Boa Esporte, na terça (18), e o técnico Luís Carlos Winck já sabe que terá um desfalque importante. O goleiro Luiz, capitão da equipe, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto, que será realizado no estádio Municipal de Varginha e terá validade pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O goleiro criciumense foi amarelado pelo árbitro Luiz César de Oliveira Magalhães (MG) aos 31 minutos do 1º tempo por, segundo a súmula do jogo, “desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

“Temos que ressaltar a qualidade do Luiz em alguns momentos importantes. Veja o que é você ter um goleiro que transmite muita segurança a toda equipe. E o coletivo, porque todos procuraram dar sua parcela. Ressalto o empenho do grupo, sabedor do quanto é difícil jogar em casa com a obrigação de vencer é mais difícil que jogar fora de casa”, afirmou Winck, após a vitória sobre o Goiás.

Com a ausência de Luiz, Edson deve ganhar chance entre os titulares. Até o momento, o goleiro de 25 anos atuou apenas na 1ª rodada da Série B, quando o Criciúma foi derrotado pelo Santa Cruz por 2 a 1.

Três voltam

Apesar de perder Luiz, Winck ganha três retornos para a partida em Minas Gerais. O lateral-direito Diogo Mateus, o meio-campista Barreto e o atacante Silvinho retornam de suspensão. Na vitória sobre o time esmeraldino, Maicon Silva, Jocinei e Alex Maranhão, respectivamente, foram os substitutos.

O encaminhamento da formação será feito neste domingo (16), no Centro de Treinamentos, quando será realizada a última atividade antes da viagem para Minas Gerais, ainda no mesmo dia. Na segunda (17), no estádio Dilzon Mello, palco da partida de terça, Winck comanda o último treinamento antes do jogo.

O Criciúma não perde há nove jogos na Série B e a campanha empurrou o time para a parte de cima da tabela de classificação. No momento, o Tigre ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos. A distância para o CRB, 4º colocado, é de apenas três pontos.