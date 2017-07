Embalado, Criciúma visita Boa Esporte para continuar ascensão na tabela

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 15ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO DILZON MELO, ÀS 21H30

Depois de duas rodadas jogando fora de casa, o Boa Esporte volta a atuar em seus domínios diante do Criciúma pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com momentos distintos na tabela, a equipe mineira que está a um ponto do primeiro colocado do Z-4, busca uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Já o Tigre, em 9ª lugar, busca os três pontos fora de casa para encostar no G-4.

O duelo entre as equipe será nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Dilzon Mello, em Varginha (MG).

Goleiro Daniel volta a defender a meta da equipe

Há três rodadas sem vencer na Série B, o Boa busca o triunfo dentro de casa, nesta terça-feira (19). Para isso, o time contará com dois reforços importantes.

Arqueiro cumpriu suspensão e pode voltar a atuar pelo Boa (Foto: Régis Melo/Boa Esporte)

Após cumprir suspensão pela expulsão na derrota para o América-MG, o arqueiro Daniel deverá retomar a titularidade. Assim, o comandante Nedo Xavier terá a oportunidade de repetir a base titular da equipe.

Para buscar a recuperação, o time também conta com o apoio de seu torcedor boveta. Para isso, a direção do clube está provendo ingressos promocionais para esta partida.

Atuando fora de casa há duas rodadas consecutivas, o Boa somou apenas um ponto, no empate em 2 a 2 com o Londrina, na última rodada. Na partida anterior, o time havia sido derrotado para o América-MG pelo placar de 2 a 0. Os resultados fizeram com que o time caísse posições na tabela de classificação. Atualmente, com 17 pontos a equipe está na 16ª posição, um ponto acima do Z-4.

Tigre tem duas baixas e retorno de três titulares

O volante Barreto cumpriu suspensão automática e está de volta a equipe. Foto: (Fernando Ribeiro/Criciúma E.C)

Para manter a série de nove jogos de invencibilidade na competição, o técnico Luiz Carlos Winck terá a disposição a volta de três titulares para o confronto: o lateral direito Diogo Mateus, o volante Barreto e o atacante Silvinho. Os jogadores retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada contra o Goiás.

No entanto, a equipe terá desfalques no sistema defensivo. O goleiro Luiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na rodada passada. Edson deve ser o arqueiro substituto. O zagueiro Edson Borges também não foi relacionado para partida. Depois de apresentar um problema na panturrilha, optou-se pela preservação do jogador nesta partida.

+ Suspenso, goleiro Luiz desfalca Criciúma contra Boa Esporte

O Criciúma, depois de dois jogos no Estádio Heriberto Hülse, onde somou 4 pontos, encara o Boa Esporte fora de casa buscando se aproximar da zona de classificação. O time está na 9ª colocação do campeonato, com 20 pontos, três a menos que o quarto colocado da competição, o CRB.

Confronto terá promoção de ingressos

Para esta partida, o Boa Esporte está promovendo uma promoção para sua torcida. Na compra de um ingresso, o torcedor vai ganhar outro de mesmo valor para o mesmo setor. Além disso, crianças menores de 12 anos não pagam entradas.

Confira valores e pontos de venda dos ingressos:

Setor 2 (área coberta):R$ 30,00 (trinta reais) a inteira e R$ 15,00 (quinze reais) a meia-entrada.

Setor 3 (área descoberta):R$ 20,00 (vinte reais) a inteira e R$ 10,00 (dez reais) a meia-entrada.

Torcida visitante: Setor 10 (descoberto): R$ 30,00 (trinta reais) a inteira e R$ 15,00 (quinze reais) a meia-entrada.

Locais:

Dias: 13, 14 e 17/07/17 dás 09h às 18. Dias 15 e 18/07/17 (sábado), dás 09h às 12h.

Padaria Ki Pão – Av. Dr José Justiniano Reis, 1115 – Sion.

Onda Sete – Rua Delfim Moreira – Centro.

Casa de Frutas do Nelci – Rua Antônio Cesário, 37 – Bom Pastor.

Padaria Real – Rua. José Ciríaco da Silva, 161 Sion.

Posto Xingu – Avenida Princesa do Sul, 950 – Jardim Andere. Até, 17/07/17 dás 18h a meia noite.

P.H Lanches - Avenida Princesa do Sul Nº 3 - Jardim Andere. Dia: 18/07/17 – Dás 13h: 00min até a hora do Jogo.

Estádio Municipal Prefeito Dilzon José de Melo (Melão) - Rua Ruth de Carvalho, s/n – Bairro Sion (até o jogo).

