Volante Barreto quer Criciúma pontuando em sequência no Nordeste

O meio-campista de 21 anos participou de 12 jogos na Série B deste ano | Foto: Caio Marcelo/Criciúma E.C.

Será no Nordeste do país que o Criciúma tentará se aproximar de vez do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas próximas duas rodadas, o Tigre jogará em Pernambuco, contra o Náutico, e contra o Ceará, em Fortaleza.

Apesar de longe de casa, dentro do clube o objetivo é pontuar para encostar no G4. No momento, a equipe comandada por Luiz Carlos Winck, que venceu o ABC por 2 a 1 na última rodada, ocupa a 9ª colocação, com 23 pontos. “Nossa equipe, sempre que joga fora de casa, vai para somar pontos, independente se um ou três. Se não ganha, pelo menos empata. Esse é nosso pensamento fora de casa. São dois jogos bem difíceis e vamos usar nossa força para somar pontos”, projetou o volante Barreto, durante entrevista coletiva realizada no Centro de Treinamentos do clube na tarde desta terça-feira (25).

Winck, entretanto, não deu indícios de qual formação mandará para os próximos jogos. Até o momento, foram realizadas atividades físicas e técnicas, mas nada tático que pudesse indicar qual time jogará.

O certo é que Douglas Moreira não joga. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meio-campista não enfrenta o Náutico, mas deve ser incluído na delegação para a partida contra o Ceará. O zagueiro Raphael Silva, com dores na coxa esquerda, ainda não voltou a treinar com bola e segue como dúvida.

O próprio Barreto vive a expectativa de saber em qual função será aproveitado. Caso ingresse Jonatan Lima no time, o atleta de 21 anos, formado no próprio Criciúma, jogaria mais adiantado; caso a escolha de Winck seja por outro jogador na vaga de Douglas, Barreto ficaria como primeiro volante. “Procuro fazer as duas funções da melhor maneira possível, dentro do que o Winck pede. Quando atuo de primeiro, não subo muito, e de segundo procuro aparecer na frente, não à toa, no último jogo pude fazer a jogada do segundo gol. Procuro dar meu melhor, independente da função”, analisou.

O Criciúma ainda faz mais dois treinamentos em Santa Catarina antes da viagem para Pernambuco, para a partida contra o Timbu, no sábado (29), às 19h. Na quarta (26), a atividade será durante a tarde, a partir das 15h, já na quinta (27) o trabalho será matutino, a partir das 8h30.