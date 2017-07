Criciúma terá volta de zagueiro Edson Borges para duelo contra o Náutico

Defensor retorna ao time após lesão na panturrilha que o afastou dos últimos dois jogos | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O Criciúma terá o reforço do zagueiro Edson Borges para a partida diante do Náutico, no sábado (29), às 19h, na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O defensor, de 32 anos, está recuperado de uma lesão de grau um na panturrilha esquerda, que o tirou dos dois jogos mais recentes, e foi relacionado pelo técnico Luiz Carlos Winck, após o último treinamento em solo catarinense, na manhã desta quinta-feira (27).

“Estou recuperado. Fizemos um trabalho bom de transição. Teremos dois jogos importantes fora de casa e vamos no intuito de conquistar a vitória”, afirmou Borges, em entrevista coletiva realizada no CT do clube.

Em contrapartida, ele terá outro companheiro na linha defensiva. O titular Raphael Silva não está 100% fisicamente após dores musculares e não foi relacionado. Com isso, Nino completará a linha de defesa. A tendência é que Raphael se integre ao elenco no domingo (30), já que o Tigre depois viaja para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará na terça (1).

Outra mudança forçada será no meio de campo. Com Douglas Moreira suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Winck escala o volante Jonatan Lima. Além dele, Caio Rangel ingressa na equipe na vaga de Alisson Farias. A formação completa terá Luiz; Diogo Mateus, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Jonatan Lima; Caio Rangel, Barreto, Jocinei e Silvinho; Lucão.

O Criciúma, que vem de vitória por 2 a 1 sobre o ABC na última rodada, ocupa a 9ª colocação da Série B, com 23 pontos, enquanto o Náutico é o lanterna, com oito, e venceu apenas um jogo no torneio. “Vai ser um jogo difícil, como foi contra o ABC. Eles precisam da vitória, assim como nós precisamos. Vamos sabedores de que jogamos fora de casa e de que o empate é muito importante também. Vamos deixar o desespero do lado deles e tentar usufruir disso”, finalizou Borges.