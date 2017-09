Criciúma e Luverdense se enfrentam no Heriberto Hülse buscando subida na tabela

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 23ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B, REALIZADA NO ESTÁDIO HERIBERTO HULSE

Em busca de subir na tabela de classificação, Criciúma e Luverdense se enfrentam neste sábado (9) no estádio Heriberto Hülse, após pausa de duas semanas. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, acontece às 16h30.

No primeiro turno da competição nacional, o duelo entre as equipes terminou em empate sem gols. A partida, válida pela quarta rodada do campeonato, aconteceu na Arena do Pantanal, em Cuiabá, no dia 3 de junho.

Além desse duelo, os clubes já se enfrentaram em outras quatro oportunidades, somando, no total, duas vitórias para o Luverdense, uma vitória para o Criciúma e dois empates. O Tigre ainda não conseguiu vencer o Verdão do Norte jogando em Santa Catarina.

De olho na zona de classificação, Tigre busca vitória em casa

A última atuação do time do técnico Luiz Carlos Wink foi no dia 22 de agosto, contra a equipe do América-MG. Na ocasião a partida, válida pela 22ª rodada, terminou em empate pelo placar de 0 a 0. Com a parada de 18 dias, o comandante, que vinha reclamando do calendário apertado, teve tempo de trabalhar e fazer ajustes na equipe.

O grupo começou a semana do duelo contra o Luverdense fazendo treinamentos físicos e no decorrer dos dias trabalhou a parte tática, visando melhorar o posicionamento em campo. Para este confronto, Wink não poderá contar com Lucão, que está cumprindo suspensão, devido ao terceiro cartão amarelo que tomou na última rodada. Kalil deve ocupar a vaga.

O Tigre se encontra na 10ª posição do campeonato, com 31 pontos ganhos. A equipe busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação à série A. Atualmente a distância do G4 é de seis pontos.

Na tarde desta sexta-feira (8), ciente da importância de marcar pontos em casa, Luiz Carlos Wink convocou a torcida, dizendo que é “fundamental o torcedor jogar junto” com o Criciúma. A formação do Tigre que deve ir a campo terá: Luiz; Diogo Mateus, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Jonatan Lima, Ricardinho e Douglas Moreira; João Henrique, Silvinho e Kalil.

Para se afastar da zona de rebaixamento, Luverdense busca manter invencibilidade no returno

O Luverdense não atua desde o dia 26 de agosto, quando conquistou uma vitória, em casa, sobre o Londrina. Na oportunidade o Verdão venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Guly, já nos acréscimos, e se afastou da zona de rebaixamento da competição.

Diante do Criciúma, na casa do adversário, o time do técnico Júnior Rocha busca mais uma vitória para continuar afastando o fantasma do rebaixamento e seguir na luta para ficar entre os dez primeiros. A fim de alcançar o objetivo, o comandante aproveitou a pausa entre as partidas contra Londrina e Criciúma para preparar a equipe visando o duelo deste sábado.

“Aproveitamos muito este período. Focamos nas atividades técnicas e táticas”, afirmou.

Com 27 pontos somados, três a mais que o primeiro clube do Z4, a equipe do Mato Grosso ocupa, atualmente, 15ª posição na tabela de classificação. Dos nove pontos disputados até o momento no returno do campeonato, o Luverdense somou sete, tendo a terceira melhor campanha do segundo turno, atrás apenas de Paraná e Internacional. Até o momento foram duas vitórias em casa pelo placar de 1 a 0, diante de Juventude e Londrina, e um empate por 2 a 2 contra o CRB, em duelo que aconteceu fora de casa.

A provável equipe que irá a campo para enfrentar o time catarinense na tarde deste sábado terá: Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Moacir, Sérgio Mota, Marcos Aurélio e Douglas Baggio; Rafael Ratão e Rafael Silva.