Após demitir Luís Carlos Winck, Criciúma anuncia técnico Beto Campos

Beto teve rápida passagem pelo Náutico neste ano | Foto: Divulgação/Náutico

Um dia depois de demitir Luiz Carlos Winck, o Criciúma já tem novo técnico para o restante da Série B: Beto Campos, de 52 anos. O nome do novo profissional foi confirmado no começo da tarde desta terça-feira (19), através de nota emitida no site oficial.

Beto construiu carreira no futebol gaúcho e foi campeão estadual deste ano pelo Novo Hamburgo. No começo da Série B do Campeonato Brasileiro, teve rápida passagem pelo Náutico, onde não durou sequer dez jogos e foi demitido.

Mais recentemente, retornou ao Nóia, onde começou a preparar a equipe para o Gauchão de 2018. Em função disso, Beto deixa seu auxiliar e preparador físico no Rio Grande do Sul, organizando o time para a próxima temporada, focando suas atividades no Criciúma até o fim do ano.

O objetivo principal é colocar o Tigre entre os quatro primeiros colocados da Série B, o que lhe garante uma vaga na primeira divisão de 2018 – no momento, a equipe ocupa a 8ª colocação, com 34 pontos, seis atrás do Paraná, quarto colocado.

Preparador físico volta ao clube

Além de Beto Campos, outra novidade na comissão técnico será a presença de Márcio Corrêa. O preparador físico, que mais recentemente estava no Santa Cruz, vai para a terceira passagem pelo clube catarinense.

Corrêa será apresentado ao lado de Beto Campos na sala de imprensa Clésio Búrigo, no estádio Heriberto Hülse, a partir das 14h30.