Beto Campos assume o Criciúma sonhando com “algo a mais” na Série B

Beto Campos pega o Tigre na 8ª colocação da Série B, com 34 pontos |Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Beto Campos chegou ao Criciúma com um otimista discurso de acesso a Série A. A seis pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o novo técnico do time catarinense, apresentado oficialmente no estádio Heriberto Hülse na tarde desta terça-feira (19), considera que a chance de promoção é real e que vai trabalhar em cima disso a partir de agora. No momento, o Tigre ocupa a 8ª colocação, com 34 pontos, seis atrás do Paraná, que está em 4º.

“Faltam dois meses para terminar a competição e o Criciúma está em uma condição boa, em que dá para sonhar com um algo a mais. É muito em cima disso que vamos trabalhar com os jogadores”, afirmou Campos, durante a entrevista coletiva de apresentação.

O treinador, que firmou vínculo com o clube até o fim da Série B, quando retorna ao Novo Hamburgo para o Gauchão de 2018, admitiu que pretende dar sequência ao trabalho que vinha sendo realizado por Luiz Carlos Winck, demitido na manhã de segunda-feira (18), e que vai procurar as razões da queda de rendimento dos últimos jogos para que consiga recuperar a equipe.

“Conheço o trabalho do treinador que estava aqui e sabemos que é uma equipe forte”, resumiu Campos.

O novo comandante do Criciúma revelou conhecer alguns jogadores, apesar de ter trabalhado com poucos do elenco atual. Apesar de não adiantar qualquer pensamento em termos de formação tática, Campos quer uma equipe equilibrada. “Independente de sistema, se a equipe não for equilibrada, não consegue nada. Tem que ter uma defesa forte, um meio-campo que marque forte e tenha qualidade para essa bola chegar bem nos atacantes. Gosto que minhas equipes ataquem pelos lados do campo, principalmente quando se joga com um atacante de referência, e trabalhamos bastante isso”, explicou.

A estreia de Beto Campos no comando do Criciúma pode ser no sábado (23), contra o CRB, no Rei Pelé, em Alagoas, a partir das 16h30, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o contrato do treinador precisa estar no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até às 19h de sexta-feira (22). Caso contrário, a dupla composta pelo auxiliar-técnico Grizzo e pelo treinador do sub-20 carvoeiro, Cléber Gaúcho comanda a equipe.