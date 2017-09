Sem tempo para treinar, Beto Campos repete formação do Criciúma antes de clássico

Tigre recebe o Figueirense nesta terça-feira (26) | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Tempo para realizar treinamentos é uma frase que não está no vocabulário de Beto Campos desde que assumiu como técnico do Criciúma. Há menos de uma semana em Santa Catarina, ele parte para o segundo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será terça (26), contra o Figueirense, a partir das 19h15, no estádio Heriberto Hülse.

Com esse escasso tempo para conhecer os jogadores e colocar sua cara ao time, não resta outra opção a não ser repetir a formação que bateu o CRB por 2 a 1, no sábado (23), em Maceió (AL), pela 25ª rodada. Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão será a composição do time criciumense.

“Teria algumas situações para ver, mas nem tudo é possível em termos de treinamento. Precisamos fazer algumas coisas pontuais que já conversamos no jogo passado e colocar em prática no treinamento de hoje”, adiantou Campos.

Entre as situações está a compactação do time. Na vitória diante do regatiano, o técnico entendeu que o distanciamento entre os setores fez com que a defesa sofresse com bolas longas, especialmente no primeiro tempo.

“Queremos ficar mais próximos, ganhar a segunda bola, ter mais posse, rodar a bola no campo adversário e trabalhar a chegada pelos lados, que vejo termos dificuldades até pelas características dos jogadores”, explicou o treinador.

Campos revelou ainda que tentará solucionar algumas destas questões na base da conversa, já que entende que determinados pontos podem ser resolvidos apenas com orientação.

Sobre a partida de terça, ambos os times chegam motivados com vitórias na rodada anterior. Além do Criciúma, que bateu o CRB, o Figueirense venceu o ABC em casa por 2 a 0.

No momento, nove pontos separam os dois catarinenses, que lutam por objetivos distintos. Enquanto o Tigre, a cinco pontos do G-4, tenta colar no grupo de elite, o Furacão quer sair da zona de rebaixamento, área em que está desde a 9ª rodada.