Criciúma lança promoção de ingressos para clássico contra Figueirense

Partida contra o Figueirense acontece nesta terça (26) | Foto: Caio Marcelo/Criciúma E.C.

Para bater o Figueirense nesta terça-feira (26), em clássico válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma conta com o apoio do torcedor, que anda meio distante do estádio Heriberto Hülse. Até o momento, a média do clube carvoeiro é de 2.749 pagantes por jogo, apenas a 15ª entre os 20 times do torneio.

Para mudar esse cenário e aumentar a média de público, a diretoria do clube lançou promoção de ingressos, novamente envolvendo a Timemania, que está acumulada em R$ 9,4 milhões. Os associados em dia podem comprar ingresso a R$ 5,00 mais cinco apostas no concurso 1.087 da Timemania. O limite de entradas para a compra é de até dois para sócios.

Para os demais torcedores, o valor do ingresso é de R$ 10,00 com mais cinco apostas da Timemania também no concurso 1.087. A promoção da Timemania é válida somente com a aposta sendo feita com o Criciúma como time do coração.

A compra dos ingressos pode ser feita até a hora do jogo na secretaria do Heriberto Hülse. Haverá apostas feitas da Timemania a disposição para venda na secretaria do Majestoso.

“A importância da torcida é enorme e, desde já, faço um convite para que venha em maior número possível para nos ajudar. Seria importante estarem conosco, nos incentivando e passando confiança aos jogadores para que possamos conquistar um resultado positivo”, argumentou o técnico Beto Campos.

Além da promoção em parceria com a Timemania, o clube traz outras oportunidades aos torcedores: o sócio que comprar itens acima de R$ 150,00 na loja oficial do clube, ganha um ingresso de arquibancada; as novas adesões de sócios receberão dois ingressos extras; e crianças com idade até 12 anos, acompanhada de sócio em dia ou de um torcedor com ingresso, terá acesso livre em todos os setores.