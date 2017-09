Criciúma desperdiça chances, empata com Figueirense e se distancia do G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, SC. Pùblico: 4.739 torcedores

Em duelo catarinense, com as equipes lutando em partes diferentes da tabela, Criciúma e Figueirense empataram em 1 a 1, o que não resolveu a situação de nenhumas das equipes na Série B. Diego Giaretta abriu o placar para o Tigre, mas Dudu marcou para fechar o placar no Heriberto Hülse.

Com 38 pontos, o Criciúma se mantém na 8ª colocação, e pode ver a distância para o G-4 aumentar para sete pontos. Já o Figueirense passará mais uma rodada na zona de rebaixamento: com 29 pontos, o Alvinegro ocupa o 18º lugar.

O Criciúma volta a campo no próximo sábado (30), quando visita o Guarani, às 19h. Já o Figueirense recebe um dia antes, na sexta-feira (29), o Paraná, às 19h15.

Criciúma domina e aproveita bola parada para sair na frente

O primeiro tempo foi de absoluto domínio dos mandantes no Heriberto Hülse. Com 69% posse de bola, o Criciúma sempre esteve mais perto do gol rival, enquanto o Figueirense, apesar de seus três atacantes, pouco chegou perto da área tricolor, conseguindo apenas uma finalização em 45 minutos - contra oito do Tigre.

Com menos de um minuto, Silvinho recebeu bola pela direita, acelerou e bateu forte, com perigo à direita do gol. Poucos segundos depois, na saída errada do Figueirense, Lucão atravessou para a esquerda e Silvinho saiu na cara do gol, mas Saulo fez a defesa com os pés. No rebote, Ricardinho ficou livre na entrada da área, mas mandou por cima.

Além do domínio territorial, o Criciúma também aproveita as falhas da defesa alvinegra nas bolas paradas para assustar o goleiro Saulo. Aos 18, na cobrança de escanteio de Alex Maranhão, Nino subiu às costas de Leandro Almeida e cabeceou firme, por cima do gol.

Já aos 30, em nova cobrança de escanteio, Maranhão levantou na primeira trave e Diego Giaretta cabeceou forte, sem chances para o goleiro, abrindo o placar no HH e marcando seu quarto gol no ano, oitavo na temporada.

Mesmo atrás do placar, o Figueirense não conseguiu mostrar forças para reagir no primeiro tempo, até pela inoperância de seu meio-campo, que pouco abasteceu o ataque do time comandado por Milton Cruz. Já o Tigre, apertava a saída de bola visitante e tentava aproveitar as falhas para ampliar seu marcador.

Aos 34, depois de chute de Ricardinho interceptado pela defesa alvinegra, a bola sobrou na esquerda e Giaretta cruzou na área, mas a bola acabou desviando em Dudu e explodindo no travessão do Figueirense. Cinco minutos depois, em mais um escanteio, Maranhão dessa vez jogou na segunda trave e Silvinho nem precisou subir para cabecear, mas mandou sobre o gol a última chance da primeira etapa no Heriberto Hülse.

Figueira é cirúrgico e arranca empate em Criciúma

Assim como no primeiro tempo, o Criciúma começou a segunda etapa dominante nas bolas paradas e também na posse de bola - terminou o jogo com 62% -, mas desperdiçando chances de ampliar sua vantagem. Aos 13, após cruzamento de Alex Maranhão do lado direito, Giaretta apareceu livre nas costas de Dudu e tocou de pé esquerdo, mas perdeu a oportunidade de ampliar.

No minuto seguinte, no erro de Silvinho na saída de bola, Henan roubou na entrada da área, abriu na esquerda e Luidy cruzou na segunda trave onde Dudu apareceu de carrinho para empatar o jogo em Criciúma.

O gol de empate do Figueirense esfriou o jogo no HH e, apesar do domínio territorial, o Criciúma perdeu o ímpeto ofensivo, abusou nos erros de decisão e não melhorou apesar das mudanças de Beto Campos. O Figueira não teve grandes oportunidades, mas conseguiu parar os ataques dos mandantes e segurou bem o seu resultado.

Aos 42, após grande jogada pela direita, Silvinho levantou na cabeça de Lucão, que subiu livre na pequena área, mas errou o cabeceio e tocou de ombro por cima do gol. A grande chance veio já nos acréscimos. Na cobrança de escanteio para a área, Lucão desviou, Moisés tocou para trás e a bola sobrou outra vez para Edson Borges, que mandou na direção do gol, mas Saulo salvou em cima da linha o segundo dos mandantes.

No último lance do jogo, Dudu atravessou grande passe para direita e Patrick saiu livre na cara do goleiro, mas se equivocou na finalização e mandou para longe a chance de vitória do Figueirense. No fim, o 1 a 1 frustrou a torcida mandante e deixou os visitantes satisfeitos após o apito final.