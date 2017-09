Meia Douglas Moreira deve substituir Maranhão no Criciúma para clássico contra Figueirense

Seria a primeira partida como titular de Douglas com Beto Campos | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Suspenso pelo acúmulo de cartões, Alex Maranhão deve ser substituído por Douglas Moreira na formação do Criciúma para a partida diante do Guarani, no sábado (30), a partir das 19h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

No treinamento realizado na tarde desta quinta-feira (28), no CT do clube, o técnico Beto Campos fez apenas esta mexida na formação, mantendo o restante do time que empatou por 1 a 1 com o Figueirense na terça (26), no Heriberto Hülse.

“Sabíamos que o clássico seria difícil. Infelizmente, não saímos com o resultado positivo, mas nos doamos bastante. Agora é focar no Guarani, jogo bastante difícil, fora de casa, mas continuamos com os pés no chão, trabalhando, respeitando os adversários e dar nosso melhor para ir em busca de nosso objetivo”, comentou o meio-campista Caíque.

A formação criciumense deve ser composta por Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Douglas Moreira; Silvinho e Lucão. A última atividade antes da viagem para o estado de São Paulo, e que deve confirmar a escalação do time, será na manhã de sexta-feira (29), novamente no CT.

Arbitragem

O compromisso do Criciúma em Campinas terá arbitragem mato-grossense. Alinor Silva da Paixão será o árbitro do confronto diante do Guarani, tendo o auxílio de Marcelo Grando e Adílson Rodrigo dos Santos. Será o sexto jogo dele na Série B, apenas o primeiro do time catarinense.