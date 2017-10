Meia Alex Maranhão deve ser única novidade do Criciúma para enfrentar o Londrina

Maranhão deve ingressar na vaga de Douglas Moreira | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Retornando de suspensão, o meia Alex Maranhão deve ser a única novidade do Criciúma para a partida de sábado (7), contra o Londrina, no estádio Heriberto Hülse, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a partir das 16h30. Em treinamento realizado na manhã desta quarta-feira (4), o técnico Beto Campos indicou o ingresso do atleta de 32 anos na vaga de Douglas Moreira, que o substituiu no empate sem gols diante do Guarani.

A formação criciumense terá Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque; Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Beto Campos ainda testou outra opção no treino, colocando Caio Rangel e Moisés nas vagas de Caíque e Lucão, utilizando o 4-3-3. Novos treinamentos estão programados para as manhãs de quinta e sexta (5 e 6), onde o treinador deve confirmar a escalação carvoeira.

Na 8ª colocação, com 39 pontos, o Criciúma não pode subir na tabela de classificação, já que o Oeste, time que vem na posição seguinte, tem 44. Em contrapartida, o próprio Londrina e o Boa Esporte podem ultrapassa-lo. Na mesma medida, com os jogos de terça (3), a distância para o G4 aumentou para nove pontos. Entretanto, esses fatos não tiram o foco do elenco carvoeiro de lutar pelo acesso.

“Estamos pensando jogo a jogo. Lógico que temos pensado sem olhar para a frente. Claro que tem a questão do rebaixamento, mas nosso objetivo é lá na frente. Tem muito ponto a ser disputado e temos de ir jogo a jogo”, afirmou o lateral-direito Maicon Silva.

Arbitragem definida

Sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o carioca Grazianni Maciel Rocha, de 34 anos, será o árbitro da partida entre Criciúma e Londrina. Ele será auxiliado pelos também cariocas João Luiz Coelho de Albuquerque e Wendel de Paiva Gouveia.

Será a segunda partida do Tigre que Grazianni apita. A outra foi na 18ª rodada, quando o Criciúma foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1.