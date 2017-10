Zagueiro Raphael Silva fará trabalho específico para voltar ao Criciúma contra Vila Nova

Defensor se recupera de problema muscular há quase três meses | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Apesar de ter voltado a treinar com bola na segunda-feira (10), não será na sexta (13), contra o Paraná, a partir das 20h30, na Vila Capanema, pela 29ª rodada da Série B, que Raphael Silva voltará a jogar pelo Criciúma. Afastado dos gramados há quase três meses em função de problemas musculares, o zagueiro fará trabalhos específicos com a equipe de preparação física e deve retornar apenas contra o Vila Nova, no dia 17.

A comissão técnica entende que o jogo diante dos paranistas será bastante pegado, e como o preparo físico do zagueiro ainda não é o ideal, não seria recomendável aproveita-lo no jogo. Raphael está fora desde o dia 18 de julho, quando foi substituído antes dos 10 minutos na derrota por 2 a 0 diante do Boa Esporte.

A defesa, portanto, deverá continuar sendo formada por Nino e Edson Borges, com a manutenção do restante do time que venceu o Londrina, no sábado (7), por 2 a 1, no estádio Heriberto Hülse.