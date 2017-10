Raphael Silva substitui Nino e voltará aos gramados pelo Criciúma após três meses

Raphael Silva formará dupla de zaga com Edson Borges | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Passados três meses, enfim Raphael Silva voltará aos gramados com a camisa do Criciúma. O defensor, que não entra em campo desde o dia 18 de julho em função de um problema muscular, foi o escolhido pelo técnico Beto Campos para substituir o suspenso Nino na partida de sexta-feira (27), diante do Paysandu, em Belém (PA), a partir das 21h30, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Tivemos uma conversa e Beto perguntou como estava, se estava me sentindo bem. Falei que sim e, provavelmente devo voltar nesse jogo. Espero voltar a jogar com alegria depois de tanto tempo fora. Espero ter um retorno produtivo”, projetou Raphael.

Esta deve ser a única alteração na formação do Criciúma em comparação com a equipe que perdeu para o Internacional por 3 a 2 no último sábado (21), no estádio Heriberto Hülse. O meio-campista Douglas Moreira, que vinha sendo reserva, também está suspenso.

Beto deverá mandar a campo Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Sobre a nova dupla de zaga, Raphael disse que o entrosamento se dará na base da conversa em função do pouco tempo de treino e até mesmo pela inatividade. “Espero voltar bem e jogar em alto nível, se possível fazendo gols”, comentou o zagueiro.

A última atividade, antes da viagem para o estado do Pará, será na manhã desta quarta-feira (25), a partir das 8h30. Ainda pela manhã, o plantel inicia a série de voos até a chegada para a partida diante do Papão. Os catarinenses ocupam a 9ª colocação, com 42 pontos – a 11 do G4 e a sete da zona de rebaixamento.