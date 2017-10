Zagueiro Edson Borges festeja retorno de Raphael Silva: "Fortalece o Criciúma"

Google Plus

Em oito jogos com a dupla, o Criciúma, de Edson Borges (centro) ainda não perdeu na Série B (Foto: Caio Marcelo/Criciúma E.C.)

O retorno de Raphael Silva é razão de comemorações dentro do Criciúma. Recuperado de uma série de lesões musculares, o zagueiro voltará a jogar após três meses no compromisso de sexta-feira (27), diante do Paysandu, a partir das 21h30, na Curuzu, em Belém (PA), pela 32ª rodada da Série B.

Raphael ingressa na vaga de Nino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e formará o miolo defensivo com Edson Borges, que comemorou a volta do novo colega de zaga. “O retorno do Raphael vai ser importante até para ele mesmo, que estava precisando. Sei como é duro ficar afastado e espero que ele volte bem e confiante. Isso só fortalece o Criciúma e é bom pra todo mundo”, afirmou.

A dupla de zaga formada por Raphael Silva e Edson Borges jogou junto em oito oportunidades na Série B, e em nenhuma delas o Tigre perdeu. O tricolor acumulou vitórias diante de CRB, Guarani, Londrina e Goiás e empates frente Figueirense, Vila Nova, Internacional e Paysandu, empates.

Além disso, nas oito partidas, o tricolor sofreu somente seis gols. Em todos esses compromissos, o Criciúma, então treinado por Luiz Carlos Winck, ficou sem sofrer gols em quatro partidas.

Na sexta, a formação da dupla de zaga será a única mexida na formação. O técnico Beto Campos optou por manter o restante do time que perdeu por 3 a 2 para o Inter na rodada anterior. Com isso, o time que enfrenta o Papão terá Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

O elenco criciumense viajou para Belém no fim da manhã desta quarta-feira (25). A chegada está prevista para antes da meia-noite e um treinamento está programado para a tarde de quinta (26), finalizando a preparação para o confronto.

Ao todo, 18 atletas foram relacionados:

Goleiros: Luiz e Édson

Laterais: Maicon Silva e Diogo Mateus

Zagueiros: Raphael Silva, Diego Giaretta, Edson Borges e Ianson

Volantes: Barreto, Ricardinho e Jocinei

Meias: Alex Maranhão, Caíque e João Henrique

Atacantes: Lucão, Silvinho, Caio Rangel e Moisés