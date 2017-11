Dirigente do Criciúma afirma mal-entendido quanto a premiações de atletas

Emerson Almeida tentou esclarecer situação | Foto: Fernando Ribeiro/Arquivo/Criciúma E.C.

Na terça-feira (31), o presidente do Criciúma, Jaime Dal Farra disse que a premiação ao elenco para conseguir o acesso estava mantida, mesmo sem subir. A ideia era conceder o prêmio se terminar a Série B em colocação melhor que a 8ª do ano passado.

Nesta quinta (2), porém, o gerente de futebol Emerson Almeida tratou de explicar a situação e disse que houve um mal-entendido.

Na ocasião anterior, Dal Farra afirmou que havia um compromisso dos atletas e, por isso, havia sido mantido o “bicho” para subir. “Tinha uma premiação bem grande para subir, mas vou manter o mesmo bicho, independente de subir ou não, porque queremos terminar em uma posição boa, melhor do que no ano passado”, disse o presidente para a Rádio Eldorado.

De acordo com apuração do jornalista Mateus Mastella, essa premiação giraria em torno de R$ 1,5 milhão.

Almeida confirmou que existe uma premiação adotada desde 2016 para metas dentro da temporada, porém, negou que haja um “bicho” para o elenco mesmo sem obter o acesso.

“Temos uma programação de premiação desde o ano passado e houve um mal-entendido. A princípio, a cada quatro jogos nós temos um valor fixo. Por exemplo, a cada quatro jogos, se o Criciúma fizesse 12 pontos, havia uma premiação. O presidente falou que vai manter a premiação, conforme o combinado. Agora, premiação para não cair, nunca existiu e não existe, e manteve a premiação para o acesso caso suba. Ele mantém isso, mesmo sendo difícil. Não houve nenhuma conversa com os jogadores ou a diretoria para dar uma premiação específica para não cair”, explicou o dirigente.

A cinco jogos sem vencer, o Criciúma ocupa, no momento, a 10ª colocação da Série B, com 43 pontos. Até o fim da 33ª rodada, o Tigre pode ser ultrapassado por Paysandu e Boa Esporte, terminando em 12º lugar.

Reapresentação

Nesta quinta, houve a reapresentação dos atletas após o empate por 1 a 1 com o Goiás. Quem atuou por mais tempo na terça, fez trabalho de recuperação, que começou no gramado e foi complementado na academia do CT. O restante dos jogadores realiza atividade física e técnica no gramado. Na sexta (3), será realizado treino no CT a partir das 9h30min.

O próximo compromisso carvoeiro será na terça (7), às 19h15, diante do Boa Esporte, no estádio Heriberto Hülse.