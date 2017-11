Meio-campista Douglas Moreira reconhece que não vive melhor momento no Criciúma

Jogador admite que está abaixo do que jogou em 2016 | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

De titular absoluto na Série B de 2016, Douglas Moreira vive momento oposto nesta temporada pelo Criciúma. Com Roberto Cavalo no comando, foi titular em 31 dos 32 jogos do ano anterior, mas na atual edição, onde três técnicos passaram pelo clube – Beto Campos é o técnico do momento - acumula apenas 23 aparições, 19 entre os 11 iniciais.

Ciente da diminuição de titularidades, Douglas Moreira reconhece que o rendimento caiu neste ano. “Não estou no meu melhor momento, sei disso. Estou trabalhando firme para voltar ao que era antes”, admitiu o jogador.

Com Beto Campos no comando, a presença de Douglas Moreira tem sido ainda mais rara. Foi titular em três jogos, mas em apenas um atuou por 90 minutos. Em outros três, entrou com a partida em andamento. Apesar disso, o meio-campista reconhece o apoio do treinador.

“O professor tem me dado moral. Joguei o último jogo, sei que tecnicamente não estou a mesma coisa, mas nunca vai faltar vontade e entrega minha em campo. Sigo trabalhando dia-a-dia para voltar 100% ao que fui ano passado”, disse

Para a próxima partida, na terça (7), diante do Boa Esporte, no estádio Heriberto Hülse, às 19h15, Douglas Moreira vive a expectativa de continuar entre os titulares. Entretanto, Beto Campos ainda não esboçou a escalação para a partida frente a equipe mineira. Nesta sexta (3), o grupo de jogadores trabalhou a parte física na academia do CT.

No sábado (4), será realizada nova atividade no CT, com início programado para às 9h30.