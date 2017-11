Técnico Beto Campos sinaliza manutenção de Diogo Mateus e Douglas Moreira

Tigre joga na terça | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Na primeira atividade em que esboçou a escalação para o jogo de terça (7), diante do Boa Esporte, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h15, no estádio Heriberto Hülse, o técnico Beto Campos indicou pela manutenção do lateral-direito Diogo Mateus e do meio-campista Douglas Moreira na formação inicial do Criciúma. Além disso, o centroavante Lucão, que começou no banco de reservas, mas fez o gol tricolor no empate por 1 a 1 diante do Goiás, treinou entre os titulares.

O elenco treinou a parte tática na manhã deste sábado (4), no Centro de Treinamentos. Beto dividiu o elenco e treinou o time com o gramado reduzido até as linhas das duas grandes áreas. Nessa atividade, Diogo Mateus foi mantido na vaga de Maicon Silva, enquanto Douglas Moreira ficou no lugar de Ricardinho. Os dois que seguiram fora do time estavam suspensos na rodada anterior. Além deles, Lucão ganhou a vaga que era de Moisés.

A composição do time ficou com Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Douglas Moreira, João Henrique e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Na reta final do treinamento, foi realizada uma atividade de ataque contra defesa, com foco nas finalizações.

No domingo (5), às 9h30, o treinamento será no estádio Heriberto Hülse. Na terça, o Tigre recebe o Boa, a partir das 19h15, pela 34ª rodada da Série B. Com os demais resultados da competição, o tricolor ficou estacionado na 10ª colocação, com 43 pontos, quatro acima do Luverdense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.