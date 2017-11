Zagueiro Diego Giaretta demonstra ansiedade em definir futuro no Criciúma

Google Plus

Zagueiro de origem, Giaretta tem sido aproveitado na lateral-esquerda | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Com contrato até o dia 31 de dezembro deste ano, o zagueiro Diego Giaretta ainda não foi procurado pelo Criciúma para renovar o vínculo. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (9) pelo próprio defensor, durante entrevista coletiva.

A indefinição quanto ao futuro em 2018 tem incomodado Giaretta. O zagueiro, inclusive, admitiu estar ansioso em definir sua situação no clube catarinense. “Tem muita coisa para resolver fora de campo e até outros times procurando, e aí você tem sempre que ficar enrolando, segurando, só que você sabe que tá todo mundo se mexendo, montando elenco e, se demorar muito, acabamos perdendo espaço em outro lugar”, contou.

Entretanto, apesar de admitir que não foi procurado oficialmente pela diretoria criciumense, o zagueiro mantém as esperanças de isso acontecer nos próximos dias, tendo em vista que, com 46 pontos a três rodadas do fim da Série B, o Tigre tem permanência assegurada na segunda divisão.

“Acho que eles estavam esperando esse jogo mesmo, somando os pontos necessários para, aí sim, pensar no que fazer. Claro que ficamos ansiosos por tudo. Gera um pouquinho de ansiedade, mas creio que a partir de agora, se houver intenção, vão acabar me procurando e vamos conversar para que possamos decidir o que é melhor”, afirmou Giaretta.

O defensor é um dos 20 atletas, entre contratados e jogadores oriundos das categorias de base, que está com contrato se encerrando. Oficialmente, o Criciúma não revela com quais profissionais está conversando visando a renovação contratual para a temporada 2018.