Volante Barreto dá voto de confiança a técnico interino Grizzo: “Vamos correr por ele”

Grizzo (foto) comandará o Tigre nas duas partidas finais da Série B | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C./Arquivo

A principal novidade do Criciúma para a partida diante do Ceará, no sábado (18), às 19h30, estará no banco de reservas do estádio Heriberto Hülse. Lá estará Grizzo, que interinamente comandará o Tigre na partida válida pela penúltima rodada da Série B.

Ex-jogador de sucesso pelo próprio Criciúma, Grizzo treinará a equipe nas rodadas finais da temporada após o pedido de demissão de Beto Campos. Se a motivação na tabela de classificação pode faltar ao time, que apenas cumpre tabela, não faltará gana para trazer a vitória ao interino, garante o volante Barreto.

“Grizzo é um cara que o grupo inteiro gosta. Não tem uma pessoa que não goste dele. Sem dúvidas, vamos correr por ele e dar a vitória para ele, que é muito querido por todos”, afirmou o volante.

Barreto, aliás, deve ser mantido entre os titulares para encarar o Vozão, diferente de outros cinco atletas. Na atividade realizada no CT na tarde desta quinta (16), Grizzo não utilizou entre os titulares o goleiro Luiz (dores musculares), o lateral-direito Diogo Mateus (suspenso), o zagueiro Edson Borges (opção) e os atacantes Caio Rangel (opção) e Lucão (dores musculares).

Em função dessas opções e problemas, Grizzo esboçou o Criciúma com Edson; Carlos Eduardo, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta; Barreto, Douglas Moreira, João Henrique e Alex Maranhão; Andrew e Kalil.

A última atividade antes do jogo será na sexta-feira (17), a partir das 16h, no estádio Heriberto Hülse.

Último jogo antecipado

Ainda nesta quinta-feira, a Diretoria de Competições da CBF decidiu antecipar o último jogo do Criciúma na Série B. O confronto diante do Brasil, em Pelotas, válido pela 38ª rodada da competição, foi antecipado de sábado (25), às 17h30, para sexta-feira (24), às 20h30, no estádio Bento Freitas.

A mudança ocorreu para atender à grade de programação dos canais SporTV e em função de as duas equipes não aspirarem mais nada na competição.