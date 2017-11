Zagueiro Nino, do Criciúma, vê amadurecimento e trabalha por sequência como titular em 2018

Defensor fez 31 jogos na temporada pelo Criciúma (Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.)

O ano de 2017 foi de afirmação para o zagueiro Nino no Criciúma. Se em 2016, ainda recém promovido aos profissionais, fez poucos jogos, na atual temporada, cresceu e vai terminando o ano com 31 jogos, sendo 28 como titular.

“Aprendi muito com todos os três treinadores, com os companheiros o qual joguei ao lado. Creio que amadureci e que estou pronto para ter sequência como titular. Isso cabe ao treinador que chegar e estou tranquilo, porque na hora certa as coisas vão acontecer para mim”, analisou Nino.

Somente na Série B, o zagueiro de 20 anos, formado no Tigre, participou de 23 jogos. Este período foi de muito crescimento na área profissional no entendimento do próprio Nino.

O objetivo do jovem zagueiro agora é melhorar o rendimento coletivo para 2018. Se em 2017 o Tigre ficou pelo caminho no Campeonato Catarinense e na Série B, a ideia é ir mais longe no ano que vem. “Acho que não cabe a nós jogadores passar tanto tempo com a camisa do Criciúma sem ganhar títulos e sem acesso. O Criciúma merece isso, o presidente merece isso e a torcida merece isso. Tenho certeza que ano que vem vamos conseguir”, projetou.

Mas antes de pensar em 2018, o Tigre precisa finalizar a temporada 2017. Na sexta (24), o Criciúma, comandado interinamente por Grizzo e já sem aspirações na Série B, enfrenta o Brasil, em Pelotas, a partir das 20h30, pela última rodada da competição.