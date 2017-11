Criciúma segue com limpeza no elenco e anuncia saída de mais atletas titulares

Titulares na Série B, Alex Maranhão e Lucão não vão renovar para 2018 | Foto: Fernando Remor/Mafalda Press/Estadão Conteúdo

Titulares em boa parte da Série B e responsáveis por 13 dos 39 gols que o Criciúma marcou na competição, o meia Alex Maranhão e o atacante Lucão acertaram rescisão com o clube nesta semana. Os dois já havia solicitado dispensa do jogo de sexta (24), às 19h30, em Pelotas, diante do Brasil. A decisão foi apenas uma antecipação da diretoria.

Vale lembrar que ainda durante a Série B, quando as chances de acesso se esvaíram, o clube já havia liberado quatro atletas.

Maranhão, que estava no clube desde 2016, deixa o Criciúma com 72 jogos e 13 gols marcados. Na Série B deste ano, foi titular em 19 dos 28 jogos que participou, tendo balançado as redes três vezes. O pedido de dispensa do jogo final havia se dado por um problema de saúde do pai, que fará uma cirurgia em São Luís no dia da partida.

Já Lucão chegou nesta temporada ao Criciúma e se tornou artilheiro do time na Série B, com 10 gols marcados em 27 partidas. O clube até negociava a permanência, mas como o empresário do atleta negocia com outras equipes, pediu para não jogar.

Outras saídas devem ser oficializadas nos próximos dias, como as do meio-campista Caíque e do atacante Caio Rangel, que retornam ao Cruzeiro, do lateral Maicon Silva e do volante Jocinei, que pediram para não jogar e não fazem mais parte dos planos do clube.

O zagueiro Diego Giaretta deve acertar com o Fortaleza, mas, ainda assim, jogará na sexta. O meio-campista Ricardinho até foi liberado pela direção, mas pediu para cumprir contrato pelo respeito que tem pelo Criciúma e pode ter situação revista.

Para sexta, formação pronta

Visando a partida em Pelotas, tudo praticamente pronto no time. Na vaga de Maranhão e Lucão, entram Jean Mangabeira e Kalil, ao menos foi a indicação na nova atividade realizada pelo técnico interino Grizzo nesta manhã de quarta-feira (22), no CT.

Kalil, que fez seis jogos na Série B, valorizou a nova oportunidade entre os titulares e disse esperar crescer no time visando 2018. “Espero que esse jogo seja uma ponte para que eu volte novamente bem e manter a regularidade para agarrar a oportunidade”, projetou.

Grizzo deve mandar a campo em Pelotas: Luiz; Carlos Eduardo, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta; Barreto, Jean Mangabeira, Douglas Moreira e João Henrique; Andrew e Kalil.

Na quinta (23), a partir das 9h30, será realizado no CT o último treino antes da viagem ao Rio Grande do Sul.