Criciúma e Chapecoense empatam sem gols em partida de poucas oportunidades

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, realizada no estádio Heriberto Hülse

O Criciúma recebeu a Chapecoense na noite desta quarta-feira no estádio Heriberto Hülse, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. Com a bola rolando, a partida foi de poucas oportunidades e as equipes não saíram do empate em 0 a 0.

Quem ficou feliz com o empate foi o Figueirense, que assumiu a liderança isolada do campeonato, com nove pontos, já que somando apenas um ponto a Chapecoense ficou com sete, ocupando a segunda colocação. No próximo domingo (28), a equipe do técnico Gilson Kleina recebe o Joinville na Arena Condá, às 17h, pela quarta rodada da competição.

O Criciúma também perdeu uma posição na tabela de classificação. A equipe caiu para a quinta colocação da competição, somando quatro pontos. Também no domingo (28) a equipe vai até o estádio Domingos Gonzales para enfrentar a equipe do Tubarão, às 19h30.

Primeiro tempo sem emoção e de poucas oportunidades de gol

A partida começou dando falsos sinais de que seria movimentada, com um escanteio para cada lado logo aos três minutos de bola rolando. Na sequência, o Criciúma passou a pressionar através da bola aérea, mas a Chapecoense seguiu firme na defesa.

Em um jogo com muitas faltas e pouca criação, as equipes alternavam a posse de bola, buscando chegar ao ataque, mas sem efetividade. Passados 20 minutos de jogo, nenhum dos dois times ainda tinha tido uma grande chance de gol.

Foi a visitante Chapecoense que passou a chegar mais perto do ataque, tendo a primeira chance de gol da partida. Aos 28, Guilherme pegou de esquerda na entrada da área e mandou perto do gol de Luiz.

Chegando na reta final da primeira etapa, a Chape ainda apresentava maior volume de jogo e a sequência de faltas dos dois lados continuou complicando a vida da arbitragem. Os visitantes começaram a sofrer as consequências, com dois minutos de intervalo entre cada lance, Amaral e Wellington Paulista receberam cartão amarelo por falta.

O primeiro tempo foi de pouca ofensividade, com apenas uma boa chance de gol, com a Chapecoense. O que sobrou foram as jogadas paradas com falta.

Pouca criação na segunda etapa e placar não sai do zero

O segundo tempo começou com a Chapecoense fazendo trocas de passes. O Criciúma, por sua vez, quando tinha posse de bola, tentava buscar espaços para sair pro jogo, mas encontrava dificuldade.

Aos sete minutos, foi a vez da equipe da casa ter uma boa oportunidade de ataque. Após sair cruzamento pela direita, Lucas Coelho tocou na bola buscando a meta de Jandrei, mas ela foi para fora. Alguns minutos depois a bola balançou a rede, mas a jogada do Tigre foi anulada: Caio ficou frente a frente com Jandrei, mandou pro gol e a bandeira subiu, marcando o impedimento do atleta.

Passada a metade da etapa final as equipes passaram a alternar as jogadas de ataque, mas sem efetividade. Os atletas continuavam a usar as faltas para parar os lances do adversário.

Até então o jogo havia sido de poucas oportunidades, porém os times decidiram levar perigo aos goleiros. Aos 29, Guilherme recebeu lançamento de Douglas e ajeitou para Wellington Paulista finalizar em cima de Luiz, que evitou o gol da Chapecoense. Minutos depois foi a vez do Criciúma responder. Douglas Moreira aproveitou erro de saída de bola da Chape e partiu para o ataque e finalizou para o goleiro Jandrei fazer a defesa.

A exemplo da maior parte do que se viu na partida, os minutos finais foram de pouca criação. Nenhuma das equipes chegou ao gol, permanecendo o empate até o apito final de Fernando Henrique de Medeiros Miranda.