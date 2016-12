Rafinha supera estimativa de recuperação e fica disponível para pegar o Corinthians

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil foi o último em que Rafinha esteve durante os 90 minutos (Foto: Marcello Zambrana/Lightpress/Cruzeiro)

A apenas uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro, poucas novidades devem surgir nas equipes. No Cruzeiro, a boa notícia fica por conta de Rafinha, que vem se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa e deve ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, no domingo (11).

O meia se lesionou em outubro, no jogo contra o próprio clube paulista, em confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. Isso acabou quebrando a sequência do jogador, que vinha conquistando a titularidade no lugar de Arrascaeta e somando boas atuações pelo time celeste. Devido à lesão, uma avaliação divulgada pelos médicos do Cruzeiro dava como quase certo que Rafinha só voltaria no ano que vem, mas uma boa recuperação colocou o meia à disposição de Mano Menezes novamente.

“Cheguei no meio do ano, esperei minha oportunidade, treinei, joguei pouco tempo e, na hora que veio a sequência como titular, acabei sofrendo a lesão. São coisas do futebol, mas graças a Deus estou voltando em um período que não era para acontecer. Estava praticamente de férias, davam a minha volta para esse ano como muito difícil, então só tenho a comemorar esse retorno e espero poder ajudar”, frisou.

Rafinha reconhece, assim como toda a equipe do Cruzeiro, que a campanha do time no Brasileirão não foi boa. Em 13º lugar na tabela de classificação, com 48 pontos, a Raposa escapou do rebaixamento e vai fechar o segundo ano consecutivo sem conquistar títulos. O que resta, agora, é a vaga para a Copa Sul-Americana de 2017, em um cenário no qual o Cruzeiro só depende de si.

“O que a gente tem para buscar é a vaga na Sul-Americana. Não era o nosso objetivo, alçávamos coisas maiores dentro da competição, mas o Cruzeiro é muito grande e vamos atrás da vaga. Temos o confronto contra o Corinthians, o último do ano. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir uma vitória para levar alegria a nossa torcida", destacou.

O Cruzeiro vai receber o Corinthians no domingo (11), às 17h (de Brasília), no Mineirão, em rodada que fecha o Brasileirão deste ano.