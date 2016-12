Atacante Marcelo Moreno é alvo do Cruzeiro para próxima temporada

Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro

Enquanto o fim da temporada do futebol brasileiro termina dentro das quatro linhas, o trabalho passa a ser intenso nos bastidores dos clubes. É tempo de traçar o planejamento do próximo ano visando repetir sucessos e amenizar os fatores negativos. Nessa época, é dada a largada na busca por reforços para o elenco. No Cruzeiro, o trabalho já começou, e a bola da vez é o atacante boliviano Marcelo Moreno.

O contrato do atacante com o Changchun Yatai, da China, termina no fim deste ano. A possibilidade de ver o jogador atuando mais uma vez com a camisa celeste animou a torcida cruzeirense, uma vez que Moreno tem muita afinidade com os torcedores. Apesar de ter nomes de peso no elenco, os atacantes da Raposa não convenceram a torcida nesta temporada. Fator que aumenta a expectativa por um nome forte, como o de Moreno, para a posição.

Segundo a ESPN, o Cruzeiro fez uma proposta dentro da realidade do clube, porém os números não agradaram o empresário do atleta, Fabiano Farah, que a rejeitou. A reportagem ainda aponta que a Raposa deve subir os valores. Moreno não esconde o seu contentamento com o Cruzeiro. Em 2015, ele acompanhou um jogo da equipe no meio da torcida celeste, tremulando a bandeira de uma organizada.

Caso acerte seu retorno ao Cruzeiro, Moreno vai disputar posição com Willian e Ramón Ábila. Ambos tiveram altos e baixos no Campeonato Brasileiro deste ano e não se firmaram entre os titulares de Mano Menezes.

Marcelo Moreno é o maior artilheiro estrangeiro da história da Raposa, com 45 gols, em duas passagens pelo clube estrelado. A primeira, entre 2007 e 2008, e a segunda, no ano de 2014. São três títulos conquistados com a camisa azul. Na primeira, foi campeão mineiro de 2008. Já na segunda, além do título mineiro de 2014, Moreno foi protagonista da conquista do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da equipe, juntamente com Ricardo Goulart.