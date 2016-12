Mano valoriza reação do Cruzeiro durante o ano e classifica fim de temporada como "positiva"

Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, encerra a temporada com sensação de dever cumprido. Embora tenha sido eliminado nas semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio, a equipe celeste conseguiu escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e chega à última rodada do certame com possibilidade de vaga à Copa Sul-Americana 2017. Para Mano, o segundo semestre da Raposa servirá como alento para a próxima temporada.

“Foi um trabalho de recuperação, mais uma vez. Eu acho que parte dessa recuperação foi boa, alentadora. Eu diria que aponta para uma realidade melhor ano que vem. Parte dela não foi tão boa, oscilamos com pouco. Sob pressão é difícil. Mas voltamos a ter aproveitamento da parte de cima do campeonato. Encerramos bem”, avaliou o comandante, em entrevista na tarde desta terça-feira (9) na Toca da Raposa II.

Elenco bom e contratações pontuais: Mano Menezes já mira 2017

No domingo (11), o Cruzeiro fará a última partida do ano. O jogo, contra o Corinthians, ocorrerá no Mineirão, às 17h (de Brasília), valendo pela 38ª rodada do Brasileirão. Mano garante que os atletas estão comprometidos e focados em busca da vitória, que pode valer vaga na próxima edição da Sul-Americana.

“A gente teve um ano complicado, os jogadores sabem disso. Sabem que estamos tomando decisões importantes essa hora, muitos deles fazem parte disso. Essa insegurança faz os jogadores se manterem focados. Não faz sentido ficar trabalhando só por trabalhar. Os jogadores estão muito comprometidos e isso me deixa feliz. Terminar trabalhando em alto nível é muito bom”, comentou.

“No último jogo, vamos contra um adversário que joga pela Libertadores. Mesmo com tudo que aconteceu nos últimos dias, a gente está preparado para fazer um jogo com características fortes. Os jogadores estão motivados e nós queremos deixar uma boa imagem no jogo final para o torcedor”, concluiu.

Rafael Sóbis

Mano Menezes deve promover uma mudança no time que enfrenta o Corinthians, no domingo. Nos treinos desta semana, o treinador sacou Willian ‘Bigode’ para colocar Rafael Sóbis como a referência no ataque. A mudança também beneficia Alisson, que volta a ganhar uma chance no time titular pela meia esquerda.

“Nós já vimos como funciona com Ábila e com Willian. Podemos ver, pelo menos em alguns minutos como funciona com o Sobis, com movimentação mais solta, contra uma equipe que marca mais alto e propicia isso. São decisões que estamos tendo para ver que acontece lá na frente”, observou Mano.