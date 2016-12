Elenco bom e contratações pontuais: Mano Menezes já mira 2017

Foto: Washington Alves/Lightpress/Cruzeiro

A temporada 2016 do Cruzeiro fugiu dos planejamentos da diretoria celeste, e a equipe encerra o segundo ano consecutivo sem levantar um troféu. A uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro, a Raposa já começa a olhar para o ano que vem, e o assunto que envolve as possíveis contratações também já cercam o técnico Mano Menezes.

“O Cruzeiro precisa contratar pontualmente, e é o que vai fazer. Esse é o caminho da montagem de uma equipe campeã. Nós precisamos pensar nisso. Você analisa pontualmente e analisa a melhor [opção] para construir uma equipe capaz de conquistar o Brasileiro”, analisou Mano.

Atacante Marcelo Moreno é alvo do Cruzeiro para próxima temporada

Se a ideia do treinador celeste é de buscar a manutenção da equipe, com contratações pontuais, em vez de uma reformulação, é porque percebeu pontos positivos no conjunto celeste. Mano chegou ao Cruzeiro em julho, já no fim do primeiro turno, e pelo fato de que a competição já estava em andamento, não teve a possibilidade de planejar a equipe, que, segundo ele, é um bom elenco e poderia ter alcançado posições melhores no Brasileirão.

“Se tivesse feito dois turnos equilibrados, teria ido mais longe, tem elenco para isso. Mas futebol é como é. Não foi o único time grande que passou sustos na temporada. O Inter está indo para a última rodada ameaçado. Teoricamente, você pode ser apontado como favorito, mas têm coisas que podem fazer você ir pra baixo e conviver com esses problemas. O campeonato foi bem disputado, nas duas pontas. Não tivemos uma equipe que disparou”, salientou.

Para não enfrentar novamente uma temporada abaixo do esperado, depois de ter comemorado o bicampeonato brasileiro, a torcida do Cruzeiro espera da diretoria e da comissão técnica um planejamento melhor para 2017. Com isso, surgem manifestações dos torcedores por medidas que garantem à Raposa um ano mais competitivo e em alto nível. No entanto, em meio aos pedidos de contratações, Mano sugere cautela, para que tudo ocorra dentro da realidade financeira do clube.

“As equipes não têm tanto investimento e precisam honrar seus compromissos. O torcedor não se preocupa com isso, num primeiro momento, mas temos que trabalhar com responsabilidade. A partir da semana que vem, todos terão uma posição da diretoria em relação a isso [contratações]”, relatou.

Tanto no ano passado quanto em 2016, Mano assumiu o Cruzeiro em um cenário complicado. A missão do treinador em ambos os casos era de “apagar o fogo” e retomar a consistência do grupo. Esses panoramas acabaram privando o treinador de pensar a formação da sua equipe, considerando dispensas e contratações. Agora, para 2017, Mano terá de fato o seu primeiro trabalho em que poderá aproveitar uma pré-temporada da Raposa e assim estabelecer o seu planejamento com mais tranquilidade.

Sobre as mudanças para o ano que vem, Mano foi enfático. “Não trabalho com lista. Acho isso surreal. Elas nunca se confirmam, e já desisti. São vários fatores que influem nisso, e só peço para segurar a ansiedade. São muitos nomes que aparecem. De vez em quando, a gente contrata muito, e agora não temos dinheiro para contratar muito. Precisamos de jogadores que qualifiquem esse plantel”, completou.