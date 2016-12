De olho em competições continentais, Cruzeiro e Corinthians duelam no Mineirão

INCIDENCIAS: Jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, com disputa marcada para o dia 11 de dezembro, às 17h, no Mineirão.

Depois do jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, em outubro, Cruzeiro e Corinthians voltam a se encontrar. Desta vez, o cenário é a última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (11), às 17h, tendo como palco novamente o Mineirão. A partida encerra os trabalhos dos dois times no ano, que ainda brigam por vagas nas principais competições do continente em 2017.

O Cruzeiro ocupa a 13ª colocação, com 48 pontos, e inicia o jogo deste domingo com uma vaga para a Copa Sul-americana em mãos. Com o G-4 ampliado para G-6, classificam-se os times da sétima à 12ª colocação, mas pelo fato de o título do torneio deste ano ter sido dado à Chapecoense, o Cruzeiro conquistaria a última vaga mesmo estando em 13º. Um empate no Mineirão já garante os mineiros na Sul-americana do ano que vem.

Para o Corinthians, a meta é a classificação para a Libertadores. Os paulistas estão em sétimo lugar, primeiro fora da zona de acesso à competição, e precisam da vitória. Com 55 pontos, o Timão vem atrás de Atlético-PR e Botafogo, ambos com 56, onde essas três equipes disputam duas vagas. Os cariocas enfrentam o Grêmio (campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores), com o Furacão recebendo o Flamengo, também já garantido no torneio continental.

Neste ano, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram três vezes: uma vitória para cada lado e um empate. O quarto confronto entre os dois times tem o apito de Wagner Reway, que vai ser auxiliado por Fabio Rodrigo Rubinho e Leandro dos Santos Ruberdo, todos do estado do Mato Grosso.

Com Mano suspenso e mudança no ataque, Cruzeiro precisa de pelo menos um empate

Depois de ver o Bicampeonato Brasileiro saltar aos seus olhos, o Cruzeiro viveu duas temporadas complicadas. Sem levantar nenhum troféu e chegando a brigar contra a zona de rebaixamento tanto em 2015 quanto em 2016, o time enfrentou oscilações, trocas de comando e erros de planejamento.

Para encerrar logo esta temporada e começar de fato a olhar para o ano que vem, o Cruzeiro vai receber o Corinthians com algumas mudanças. Uma das principais é a ausência do técnico Mano Menezes, que foi expulso no jogo passado, contra o Internacional, e está suspenso. Em seu lugar, acompanha o time à beira do campo o auxiliar Sidnei Lobo.

Mano foi expulso no Beira-Rio depois de reclamar de um pênalti (Foto: Lucas Uebel/Light Press/Cruzeiro)

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o time gaúcho, o atacante Ramon Ábila não foi relacionado para o jogo e inclusive já entrou de férias. Com isso, Mano testou durante a semana uma escalação com Rafael Sóbis mais centralizado no ataque, e Alisson jogando pelo lado esquerdo. Willian, que foi titular contra o Internacional, deve começar no banco de reservas.

Nas laterais, Ezequiel permanece como titular, e Bryan, suspenso, vai dar lugar a Edimar. O volante Henrique retorna ao time celeste depois de cumprir suspensão contra os colorados e deve colocar Lucas Romero no banco, fazendo, assim, dupla com Ariel Cabral contra o Corinthians.

Uma novidade no banco de reservas do Cruzeiro vai ser o meia Rafinha, que se lesionou na partida contra o próprio Timão pela Copa do Brasil, e tinha um retorno estimado apenas para o ano que vem. Uma recuperação satisfatória, no entanto, colocou o jogador à disponibilidade da comissão técnica para o último jogo do Brasileirão. O outro nome que volta a integrar a lista de relacionados é o de Élber, enquanto o lateral Lucas ficou de fora, já que deve retornar ao Palmeiras.

Os jogadores que se ausentam devido a lesões são o goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, cuja renovação com o clube celeste está em andamento, e o atacante Judivan, caso mais complicado do departamento médico do Cruzeiro. O lateral Mayke chegou a ser liberado para treinos com bola, mas voltou a sentir dores na perna direita e não foi relacionado para o jogo deste domingo.

Dessa forma, o Cruzeiro deve ir a campo em busca de uma vaga na Sul-americana com Rafael no gol, Léo e Manoel na zaga, Ezequiel e Edimar apoiando nas laterais, com os volantes Henrique e Ariel Cabral, Alisson, Arrascaeta e Robinho na armação do time, e Rafael Sóbis na condição de centravante.

Com retorno de Guilherme, Corinthians mira apenas vitória para ir à Libertadores

Além de torcer por um tropeço ou do Atlético-PR ou do Botafogo, o Corinthians tem que pensar também no seu resultado, que não pode ser outro além de uma vitória. Para isso, o técnico Oswaldo de Oliveira viajou para Minas Gerais com praticamente o que tinha de melhor em mãos.

Os paulistas devem entrar em campo com a escalação que foi testada durante toda a semana nos treinos. Quase igual ao time que empatou com o Atlético-PR por 0 a 0, na Arena Corinthians, pela rodada passada, a única mudança é a entrada de Guilherme no lugar do meia Marquinhos Gabriel, o que, segundo o treinador da equipe, faz o Corinthians ganhar em técnica.

“É um jogador que ninguém tem dúvida, é técnico, inteligente, com um poder de decisão grande, não sai da minha lembrança o gol que fez contra o Flamengo, um gol rebuscado, de muita categoria. Neste aspecto ele faz toda a diferença, dá muito mais qualidade à equipe”, ressaltou Oswaldo em relação a Guilherme, durante esta semana.

O último jogo de Guilherme com a camisa do Corinthians foi na 34ª rodada, na goleada sofrida pelo Timão para o São Paulo por 4 a 0 (Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

Fora a troca de Marquinhos Gabriel por Guilherme, o time que enfrenta os mineiros neste domingo deve ser o mesmo que jogou contra o Furacão: Walter, Fagner, Vilson, Balbuena, Uendel, Cristian, Romero, Camacho, Rodriguinho, Marlone e Guilherme.

O meia Danilo segue em recuperação de uma cirurgia, depois que fraturou a tíbia e a fíbula ainda em agosto. Com uma lesão complicada, o jogador já tinha retorno estimado para o ano que vem. Fora ele, alguns atletas não foram relacionados para a decisão em Belo Horizonte e acabaram sendo liberados para as férias: Jô, Douglas, Rodrigo Figueiredo, Carlinhos, Bruno Paulo, Caíque, Warian, Rildo, Matheus Vidotto, Yago e Isaac.

Acabado o jogo contra o Cruzeiro, os jogadores do Timão que foram para a partida também já vão entrar de férias, com a reapresentação da equipe marcada para o dia 7 de janeiro do ano que vem.

Homenagens à Chapecoense

O acidente envolvendo a delegação da Chapecoense no dia 28 de novembro abalou profundamente o mundo inteiro e suscitou homenagens nos mais diversos países. Como a última rodada do Brasileirão foi adiada devido à tragédia, e depois disso só ocorreu a decisão da Copa do Brasil, as equipes ainda não tiveram a chance de, em campo, prestar uma homenagem às vítimas.

Os clubes da Série A da competição nacional se uniram e uniformizaram uma homenagem, além das que certamente vão fazer em seus respectivos jogos. Cada time vai entrar em campo com uma parte de um recorte do hino da Chapecoense, seguindo uma ordem alfabética, em que a camisa do Vitória, último nome, vai estampar a hashtag #ForçaChape.

As camisas devem seguir esta fração do hino alviverde: “Ó glorioso verde que se expande/ Entre os estados, tu és sempre um esplendor/ Nas alegrias e nas horas mais difíceis/ Meu furacão, tu és sempre um vencedor”.

Juntas, as camisas vão vestir parte do hino da Chape (Foto: Divulgação)

No caso do duelo no Mineirão, o Cruzeiro informou que prestará homenagens nas camisas dos atletas e comissão técnica, por meio dos mascotes Raposão e Raposinho, também em um material a ser transmitido nos telões do estádio, além de ações entre os torcedores nas arquibancadas.

Já o Corinthians divulgou a camisa que vai a campo. Nas tradicionais cores preto e branco do Timão, o uniforme tem o brasão da Chapecoense, agregado a um laço preto em tom de luto, além dos dados da conta corrente do Verdão do Oeste, que está recebendo doações. Na camisa alvinegra, a parte do hino que o time vai “vestir” são os dizeres “Entre os”, como mostra a foto abaixo.