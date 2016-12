Cruzeiro pode anunciar saída do diretor Thiago Scuro nos próximos dias

Scuro chegou ao Cruzeiro em setembro de 2015 (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

A temporada vai chegando ao fim, e entra em seu lugar o período mais intenso do mercado da bola. Contratações, vendas, dispensas e empréstimos começam a povoar os bastidores dos clubes, não só envolvendo nomes de jogadores. No Cruzeiro, deve haver nos próximos dias uma mudança na diretoria, com a saída do diretor de futebol Thiago Scuro.

A Raposa ainda não se pronunciou sobre o desligamento de Scuro, mas informações dão conta de um descontentamento do profissional devido a uma autonomia limitada dentro do clube celeste. Nesta semana, assim que os mineiros encerrarem seu calendário com o jogo contra o Corinthians, a diretoria celeste deve conceder uma entrevista coletiva para falar sobre o que tem entrado para o planejamento de 2017.

Entre as pautas dessa coletiva, estariam, por exemplo, o anúncio das contratações do zagueiro Caicedo junto ao Independiente Del Valle, do lateral Diogo Barbosa, vindo do Botafogo, além da saída de Scuro. Os nomes cotados para substituírem o diretor de futebol seriam Alexandre Mattos, personagem importante no Bicampeonato Brasileiro do time (2013/2014), e Anderson Barros, do Vitória.

No caso de Mattos, houve na última semana a renovação de seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos. Já Anderson Barros, em entrevista ao Superesportes, tentou desconversar a especulação. “O foco é único e exclusivo no jogo contra o Palmeiras [do Vitória, pela última rodada do Brasileirão], que é muito importante para o Vitória. Não quero especulação, nem nada. Quero que a gente foque nesse ciclo, que já é de dois anos à frente do Vitória. Só poderia comentar qualquer situação após o jogo de amanhã”, enfatizou.

Scuro chegou ao Cruzeiro em setembro de do ano passado, vindo do Red Bul Brasil, e no clube celeste viu a chance de exercer pela primeira vez um trabalho em uma grande equipe do futebol brasileiro. Sucedendo os experientes Isaias Tinoco, Valdir Barbosa e Benecy Queiroz, foram depositadas sobre ele a confiança e a aposta da diretoria celeste por um serviço com ideias modernas e atuais.

Em quase um ano e meio de Thiago como diretor de futebol do Cruzeiro, chegaram jogadores como Sánchez Miño, Lucas, Ezequiel, Bryan, Edimar, Federico Gino, Lucas Romero, Denílson, Marciel, Robinho, Matías Pisano, Rafinha, Bruno Nazário, Rafael Silva, Rafael Sobis e Ramón Ábila.

O Cruzeiro vem de duas temporadas sem conquistas, e principalmente na deste ano, Scuro foi um dos que esteve à frente do planejamento da equipe, já que conseguiu pegar janela de transferência aberta e teve pré-temporada para pensar sobre a formação do time. No entanto, a Raposa chegou a lutar contra a zona de rebaixamento, podendo-se dizer que houve falhas na organização e montagem do plantel. Dois anos seguidos pós Bicampeonato Brasileiro que, certamente, querem ser esquecidos pelo torcedor celeste.

Caicedo e Diogo Barbosa

Thiago ainda atuaria até o fim do ano no Cruzeiro, e dois nomes já devem chegar ao time celeste para o ano que vem. O zagueiro Caicedo, da Seleção do Equador e do Independiente del Valle, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Botafogo.

Luis Caicedo tem 24 anos e chega em Belo Horizonte nos próximos dias (segundo o próprio jogador, na terça-feira, 13) depois de ter sido vice-campeão da Libertadores de 2016 com o Independiente. Além disso, deve preencher na Raposa o lugar de Bruno Rodrigo, cuja renovação com a equipe tem encontrado empecilhos e não é dada como certa. Caicedo teria sido contratado por U$S 1,6 milhão, valor correspondente a 60% dos seus direitos econômicos.

No Cruzeiro, Caicedo (camisa 20) deve enfrentar Cazares (7) e Erazo, colegas de seleção, que jogam no rival Atlético (Foto: LatinContent/STR/Getty Images)

Já Diogo Barbosa, também com 24 anos, é uma transferência nacional, e ao sair do alvinegro carioca, chega a Belo Horizonte para disputar vaga na lateral-esquerda com Edimar e Bryan. Os valores e tempo de contrato ainda não foram anunciados.