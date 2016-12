Com segundo tempo alucinante, Cruzeiro vira jogo e tira vaga do Corinthians na Libertadores

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA TRIGÉSIMA OITAVA RODADA DO DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

Na tarde deste domingo (11), O Cruzeiro bateu o Corinthians de virada por 3 a 2 no Mineirão, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time Celeste foram marcados por Arrascaeta, Ezequiel e Robinho. Guilherme e Marlone descontaram para os visitantes.

Com o resultado, o Corinthians está fora da Libertadores e encerra o Brasileirão na 7ª colocação com 55 pontos, enquanto o Cruzeiro terminou em 12ª com 51 pontos, consolidando sua incrível arrancada no segundo turno. Com as respectivas posições, ambos os clubes disputarão a próxima edição da Copa Sulamericana em 2017.

Corinthians sai na frente, mas Cruzeiro busca o empate

O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes pressionando a marcação no campo adversário e buscando propor o jogo, aos seis minutos Arrascaeta marcou de cabeça, mas teve o gol mal anulado pela arbitragem. Um minuto depois, Uendel cobrou escanteio e Rodriguinho desviou, a bola sobrou no pé de Guilherme, que só empurrou para o fundo das redes, 1 a 0 para os visitantes.

A partir desse momento, o Cruzeiro passou a pressionar e encurralar o adversário na defesa, foram várias as oportunidades, Alisson chutou de longe e ela passou perto, Rafael Sóbis mandou uma bola na trave. De tanto tentar uma hora o gol sairía, e saiu, Sóbis dominou com categoria no peito e rolou para Robinho, o meia levantou a cabeça e lançou no pé de Arrascaeta, que fuzilou no meio do gol sem chances para Walter, era o empate do time Celeste. A partir daí a partida ficou um pouco monótona e os times passaram a cadenciar o resultado até o intervalo.

Segundo tempo alucinante, Timão marca mais um vez mas time Celeste vira em cinco minutos

O segundo tempo veio e o Corinthians começou dominando as ações em busca da classificação para a Libertadores, aos nove minutos, Fagner tabelou com Rodriguinho pela direita e foi até a linha de fundo para cruzar na cabeça de Marlone, 2 a 1 para o Corinthians, com esse resultado o time paulista estava garantindo sua vaga no torneio continental.

Não deu tempo nem do Timão comemorar, dois minutos depois, Robinho fez lançamento primoroso para Ezequiel entrar livre na área e bater chapando para empatar a partida, 2 a 2. O jogo continuou em ritmo alucinante, após ataque corinthiano desperdiçado, o Cruzeiro puxou o contra ataque e foi mortal, Robinho, melhor em campo disparado, recebeu lançamento dentro da área e cortou dois zagueiros antes de bater firme de perna esquerda no alto do goleiro Walter, era a virada dos donos da casa em menos de cinco minutos, 3 a 2 e explosão da torcida cruzeirense no Mineirão

Após sofrer o gol da virada, o Corinthians tentou pressionar o clube celeste para buscar o empate, mas não obteve sucesso. Pecando demais na armação de jogadas, o time se mostrou limitado tecnicamente e não conseguiu criar oportunidades claras de gol, ficando distante de assustar o goleiro Rafael.