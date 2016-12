Cruzeiro confirma saída de Bruno Rodrigo e agradece zagueiro pelos serviços prestados

Bruno Rodrigo chegou ao Cruzeiro em 2013 e marcou 17 gols em 166 partidas (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

O terceiro maior zagueiro artilheiro do Cruzeiro está de saída do clube celeste. Neste domingo (11), pouco antes do duelo contra o Corinthians, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Raposa informou, através de seu site oficial, que o contrato de Bruno Rodrigo, que vencerá no fim do ano, não será renovado.

Bruno Rodrigo não entrou em campo nesta tarde, mas foi homenageado pela diretoria do Cruzeiro através dos telões do Mineirão. Afinal, não é para menos. O camisa 4, em 166 partidas, se sagrou como terceiro maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 17 gols, ao lado de Darci Menezes, e atrás apenas de Geraldão e Cris, com 30 e 25 gols, respectivamente.

Dos 17 gols de Bruno Rodrigo pelo Cruzeiro, 16 foram de cabeça. Por esse motivo, foi apelidado pelos companheiros de clube como "cabeça de míssil", apelido este que caiu no gosto da torcida. O zagueiro se tornou peça importante nas campanhas do bicampeonato brasileiro do Clube nas temporadas de 2013 e 2014. O atleta ainda conquistou o Campeonato Mineiro no ano de 2014

Em nota publicada no site oficial, a Raposa agradeceu Bruno Rodrigo pelos serviços durante os quatro anos em que esteve no clube: "O Cruzeiro Esporte Clube, através do presidente Dr. Gilvan de Pinho Tavares, diretores, conselheiros e funcionários, agradece ao zagueiro Bruno Rodrigo pelos relevantes serviços prestados à instituição durante as últimas quatro temporadas. O vínculo do atleta com o Clube chega ao fim neste mês e não será renovado".

A saída de Bruno Rodrigo indica o desejo dos dirigentes celestes por renovação no sistema defensivo do time. Nos próximos dias, a diretoria do Cruzeiro deverá anunciar o zagueiro equatoriano Luis Caicedo como primeiro reforço da temporada 2017, além do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que defendeu o Botafogo na atual temporada.