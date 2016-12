Sidnei Lobo parabeniza Cruzeiro por vaga na Sul-Americana e deposita esperança em 2017

Sidnei Lobo exalta elenco do Cruzeiro, mas pondera que necessita de reforços para a próxima temporada (Foto: Gualter Naves/Light Press)

A vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, por 3 a 2, no Mineirão, neste domingo (11), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, carimbou o passaporte da Raposa para disputar a Copa Sul-Americana 2017. Para o auxiliar técnico Sidnei Lobo, que substituiu Mano Menezes à beira do gramado na partida, já que estava suspenso, a conquista da vaga só foi possível devido ao empenho dos jogadores durante a semana.

“A semana deste jogo foi atípica. O grupo de atletas demonstrou uma dignidade e um empenho muito grandes visando este jogo. Logo no início já estávamos com um volume muito grande, envolvendo a equipe do Corinthians. Tinha certeza que chegaríamos ao nosso objetivo pelo o que a equipe vinha desenvolvendo dentro do jogo. O time está de parabéns pelo empenho de toda a semana e por encarar um adversário tão difícil”, declarou o auxiliar.

Sidnei Lobo aproveitou a oportunidade para elogiar Rafael Sóbis, que atuou de maneira improvisada, centralizado. O auxiliar de Mano Menezes aposta no futebol do atacante para a próxima temporada, exaltando o profissionalismo do camisa 7.

"Vamos com certeza, na próxima temporada, conduzir e projetar uma equipe. Sabemos o potencial do Sobis, a gente sabe que o Sobis gosta de atuar por dentro. Escalamos o Sobis de outro jeito, porque precisávamos no nosso trabalho. Só que assim ele fica distante do jogo. Ele é um jogador que finaliza bem, tem boa dinâmica. Ajuda muito quando atua por dentro. A questão era da necessidade. Hoje atuou por dentro, é um jogador que a gente pode contar. Mas, pelo profissional que ele é, tenho certeza que ele vai atuar pelo lado também", disse Lobo.

Sidnei também comentou sobre a saída do zagueiro Bruno Rodrigo, que não terá o contrato renovado pelo Cruzeiro. Após a partida, o auxiliar cumprimentou o camisa 4, agradecendo pelos serviços do defensor nas quatro temporadas vestindo a camisa celeste.

“Fui até o centro do campo para dar os parabéns por tudo o que ele representou no Cruzeiro. Eu o conheço há anos e vejo um profissional de alta qualidade, com caráter excepcional. Eu só tenho a elogiar o que ele fez, pois foi um profissional que ajudou o grupo a buscar os objetivos. Eu desejo sucesso a ele”, ressaltou.

Após a partida, a diretoria do Cruzeiro anunciou o zagueiro equatoriano Luis Caicedo e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa como primeiros reforços para 2017. Assim, Sidnei terá nas mãos, ainda na pré-temporada, um elenco sólido para trabalhar técnicas e táticas, visando um ano melhor que 2016, já que ele e Mano Menezes pegaram o time no decorrer das competições.

"O caminho é esse. Temos um elenco muito forte, é só dar continuidade. Na próxima temporada é ter um início positivo. Pré-temporada é super importante por isso, para a gente começar a introduzir a parte técnica e tática. Temos muita qualidade, certamente vai vir alguns atletas para reforçar a equipe e vamos tentar fazer um ano bom", concluiu.