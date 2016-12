Gilvan Tavares confirma saída de Thiago Scuro e fala em "reforços pontuais" no Cruzeiro

(Foto: Alice Tosatti/VAVEL Brasil)

A temporada atual chegou ao fim. Agora, os dirigentes dos clubes entram em ação, enquanto os jogadores descansam para o próximo ano. No Cruzeiro não é diferente. Na noite deste domingo (11), o presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, revelou mudanças na diretoria, analisou possíveis nomes para 2017 e fez uma breve avaliação de 2016.

Para o próximo ano, a primeira mudança acontece na própria diretoria. O diretor de futebol Thiago Scuro, que chegou ao Cruzeiro no segundo semestre de 2015, deixa o cargo no fim da semana. Gilvan negou que a saída de Scuro seja pelo fato do mesmo ter reclamado sobre "falta de autonomia" no departamento de futebol. Um novo nome está em pauta para substituir Thiago, mas, o mandatário celeste preferiu não revelar.

"Não existe falta de autonomia. A gente contratou o Thiago, ele trabalhou muito, tem muita competência. Mas Cruzeiro e Thiago chegaram a uma conclusão de que o melhor era mudar. Agora está havendo uma mudança. Nós estamos mudando outras coisas também. Nós estamos fazendo os acertos trabalhistas dele essa semana. Ele só fica o restante dessa semana. Não tem mais função no Cruzeiro. Foi um acerto amigável. Continua só para fazer os acertos trabalhistas", garantiu o presidente à Rádio Itatiaia e à Globo.

Thiago Scuro permanece no Cruzeiro até o dia 16 de dezembro (Foto: Paulo Sérgio/Light Press)

O certo é que o novo executivo terá a missão de reforçar o time para 2017. Gilvan Tavares descartou a chegada de muitos jogadores e afirmou que serão apenas "reforços pontuais", ou seja, contratações para os setores mais carentes de técnica do time: "Reforços pontuais. Vamos trazer jogadores para as posições que temos discutido e achamos que precisamos reforçar. A diretoria do Cruzeiro nunca discutiu contratação ou falta de acerto. A gente vai resolver tudo internamente. O dia que tivermos uma solução, vocês vão saber de tudo", disse o mandatário.

Um dos nomes em pauta para a próxima temporada, é do atacante Marcelo Moreno, que conquistou o carinho da torcida em suas duas passagens pelo Cruzeiro. Gilvan não descartou o retorno do jogador: "É um bom jogador. Sempre que passou pelo Cruzeiro mostrou que tem condições de jogar. Estava bem na China e, se tiver chance, a gente pode trazer de volta sim", ressaltou.

Marcelo Moreno conquistou o Campeonato Brasileiro 2014 em sua última passagem pelo Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Getty Images)

Gilvan ainda fez um balanço de 2016, ano que a Raposa passou em branco, mais uma vez, em relação a títulos. Para o presidente, o Cruzeiro "perdeu tempo" na temporada, até a chegada de Mano Menezes, que havia deixado o time no fim de 2015 para trabalhar no futebol chinês. Agora, o mandatário garante a continuidade do treinador para 2017 e crê em um ano de conquistas.

"O Cruzeiro teve um mau momento em 2015. Quando trouxemos o Mano, recuperamos o bom momento. Pontuamos até mais do que os clubes que estavam disputando o título. E o Mano teve uma proposta irrecusável da China e acabou tendo que ir. A gente teve que entender aquele momento, porque todo mundo trabalha para resolver os problemas financeiros da vida dele. Aquilo resolveu todos os problemas dele. A gente entendeu, ele saiu. Não tínhamos um nome no momento. Os jogadores, conselho, torcida, imprensa, falaram para colocar o Deivid. Nós fizemos a tentativa até o fim do Campeonato Mineiro. Não deu certo. Fomos atrás de um treinador de muito nome, da Seleção Portuguesa. Não tínhamos opções no Brasil. Ele é um bom treinador, muito capaz, mas que não conhecia o futebol brasileiro e não deu certo. Foi falta de sorte do Cruzeiro, porque pouco depois que contratamos, o Mano rescindiu o contrato dele na China. Se tivesse rescindido um pouco antes, teríamos trazido de volta o próprio Mano. E quando trouxemos de volta, já tinha perdido muito tempo. E esse tempo foi fatal para as pretensões do Cruzeiro. Reintegramos o Mano, e o Cruzeiro voltou a ter um comportamento grande, vitorioso. De um time que poderia, inclusive, se estivesse com o Mano desde o início do ano, estar disputando título, classificação para a Libertadores. Mas mostramos que temos elenco. Com poucas peças que trouxermos, o Cruzeiro vai ser um time para disputar título ano que vem. Mostramos isso no jogo contra o Corinthians. Perdemos o tempo, sobretudo com o treinador. Agora, ele vai continuar para 2017 e temos condições para fazer muito melhor. A torcida pode esperar", concluiu.