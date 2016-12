Cruzeiro acerta renovação de contrato do zagueiro Léo por mais duas temporadas

Léo chegou ao Cruzeiro em 2010 e marcou 16 gols (Foto: Pedro Vilela/Light Press/Cruzeiro)

Há várias formas de um torcedor apoiar seu time. Seja estampando as cores do clube, povoando as arquibancadas e acompanhando os jogos, consumindo produtos da instituição ou ainda usufruindo do programa de sócio torcedor. Mas há um seleto grupo de torcedores que pode fazer isso em campo, vencendo a alta rotatividade do futebol e defendendo a camisa do time de coração por muito tempo. É o caso do zagueiro Léo, assumidamente torcedor do Cruzeiro, que renovou com a equipe por mais dois anos.

"Felicidade muito grande. Sempre trabalhamos e nos empenhamos ao máximo desde quando cheguei aqui. É uma satisfação muito grande vestir essa camisa, fico feliz com essa renovação. Uma alegria muito grande e um desejo de continuar vencendo, conquistar títulos e marcar meu nome na história do Clube”, comemorou.

Léo nasceu em Belo Horizonte e chegou ao Cruzeiro em agosto de 2010. Um dos jogadores com mais tempo na equipe, o defensor faz em 2017 a sua oitava temporada no clube, onde é o quinto maior zagueiro artilheiro, com 16 gols. Ele esteve em campo pelo time celeste em 219 partidas e conquistou o Bicampeonato Brasileiro de 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro em 2011 e 2014.

Luis Caicedo e Diogo Barbosa: Cruzeiro anuncia primeiros reforços para 2017

Ao longo desses sete anos defendendo a Raposa, Léo conviveu com chegadas e partidas de companheiros de zaga. Para 2017, o jogador deve disputar vaga com Manoel, Fabrício Bruno, Dedé, que está voltando de lesão e vai renovar contrato, além do novo reforço do Cruzeiro para o setor, Luis Caicedo. Quem Léo vê deixar a equipe é o zagueiro Bruno Rodrigo, que encerrou seu vínculo com o time mineiro depois de quatro temporadas.

Neste ano, o balanço de Léo conta com atuações em 25 jogos e o encerramento do ano na condição de titular da zaga do time, ao lado de Manoel.