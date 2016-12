Dedé tem contrato renovado com Cruzeiro por duas temporadas e celebra: "Uma nova conquista"

Google Plus

Dedé fez 91 jogos e oito gols até o momento, e conquistou o bicampeonato brasileiro nos anos de 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro de 2014 (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (13), a renovação de contrato com o zagueiro Dedé por mais duas temporadas. O jogador, que se recupera de uma cirurgia no joelho, está na Raposa desde 2013, porém, há nove meses parado por conta da lesão.

O jogador vibrou pela extensão de seu vínculo com a Raposa e lamentou a sequência de lesões, lembrando, inclusive, de quando esteve na sala de imprensa pela última vez, quando foi anunciada mais uma operação no joelho. Dedé, que é bicampeão Brasileiro pelo Cruzeiro, quer retomar o caminho dos títulos, com ele em campo.

"Um dia muito feliz para mim, uma nova conquista na minha vida essa renovação com o Cruzeiro. Última vez que vim aqui foi para anunciar minha cirurgia. Foi triste não apenas para mim, mas para todos que me acompanham desde o começo. Hoje estou feliz. Tenho uma história muito bonita no Cruzeiro e quero dar continuidade a essa história. Quero fazer mais nessas duas temporadas. A torcida cruzeirense merece ver. Se Deus quiser, sem nenhuma contusão", declarou o camisa 26, que agora tem vínculo até 31 de dezembro de 2018.

Dedé, no entanto, não tem data prevista para retornar aos gramados. O zagueiro adiantou que continuará trabalhando nas férias, com um profissional particular em sua cidade, Volta Redonda/RJ. Assim, o camisa 26 espera voltar ainda no Campeonato Mineiro.

"Estou muito bem nos trabalhos de recuperação, de academia. Em campo, faço trabalhos de pouco movimento, mas estimulando bastante o meu joelho. Estou com mais mobilidade. A resposta é muito boa. Estou esperançoso em voltar logo. Não sei se na pré-temporada, mas talvez em fevereiro. Não sei. É difícil prever data da volta, pois preciso me recuperar bem. Afinal, estou oito, nove meses parado. Mas penso que no Estadual já terei condições de jogo", disse Dedé.

O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin, representou o presidente celeste, Gilvan de Pinho Tavares, que se atrasou devido a um atraso em seu voo oriundo do Rio de Janeiro. Vicintin, que ficou responsável por anunciar a renovação de contrato de Dedé, aproveitou a oportunidade para tecer elogios ao zagueiro.

"É um jogador que dispensa comentários. Infelizmente, sofreu muito com lesões. Mas ele deixou claro que não sairia do Cruzeiro sem renovar o contrato. Estou muito orgulhoso e feliz de anunciar a renovação com o Dedé por mais duas temporadas", ressaltou o dirigente.