Vice-presidente do Cruzeiro descarta "apostas" e promete "mercado enxuto" em janeiro

"Não temos tanta verba para fazer grande investimento", diz Vicintin (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II, o vice-presidente do Cruzeiro, Bruno Vicintin, comentou acerca do mercado de transferências para a próxima temporada. Diferente do que ocorreu em janeiro de 2015, quando a diretoria celeste contratou vários jogadores, o atuação do clube no mercado de 2017 será ponderada e com aprovação do técnico Mano Menezes.

“Um dos grandes erros no início do ano passado foi muitas apostas. A gente achou que iria resolver tudo com uma facilidade. Nessa janela a gente tem uma situação financeira melhor do que a do ano passado. Não temos tanta verba para fazer grande investimento. Já fizemos investimentos em dois atletas, Caicedo e Diogo Barbosa, este último nós disputamos com vários clubes do Brasil. Como eu disse, já vieram dois e vão vir uma ou outra peça. Esse é o pedido do Mano”, afirmou o dirigente.

Já pensando no ano que vem, o Cruzeiro confirmou, na noite do último domingo (11), as contratações do zagueiro equatoriano Luis Caicedo, ex-Independiente Del Valle, e do lateral-esquerdo Diego Barbosa, que se destacou nesta temporada defendendo o Botafogo.

Ainda na coletiva, o mandatário cruzeirense esclareceu a situação do meia Robinho, cujo empréstimo junto ao Palmeiras vai até o fim de 2017. Após a vitória sobre o Corinthians, no domingo passado, o jogador deixou seu o futuro em aberto. Vicintin frisou que o Cruzeiro vai trabalhar para manter Robinho no elenco estrelado.

“O Robinho está emprestado até o fim do ano que vem, com o passe estipulado. A gente já vem conversando com o empresário dele. É de interesse do Cruzeiro que ele [Robinho] fique. Nós vamos trabalhar de forma honesta e sincera para o Robinho possa ficar por muito tempo no Cruzeiro”, pontuou.

Voltas de empréstimo

Bruno Vicintin anunciou o retorno do lateral-direito Fabiano, que esteve durante este ano emprestado ao Palmeiras. O dirigente também não descartou a possibilidade de outros jogadores, como o atacante Neilton – estava no Botafogo –, regressarem à Toca da Raposa em 2017.

“Neilton fez um ao muito bom. Se não me engano, marcou 10 gols na Série A e 13 na temporada inteira. Não tem nada definido. É um atleta que nos agrada bastante. Ele será reintegrado da maneira que vamos formatar o grupo. O único atleta emprestado que volta é o Fabiano, mas essa situação pode mudar”, ponderou.